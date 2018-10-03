Freedom House: Напади на активістів в Україні - суттєва загроза демократії

Хто замовив Катю Гандзюк? Історія з херсонською активісткою, яку облили кислотою, та одеським громадським діячем Олегом Михайликом, в якого стріляли, стали останньою краплею. Днями на Банковій зібралася акція протесту. Вимагали розслідувати напади на громадських активістів, повідомлення про які чуємо мало не щотижня.

“Фактично нищать проукраїнських активістів. Якщо це були поодинокі випадки рік-півтора тому. То зараз це стало просто системою”, - заявив під час акції один з її організаторів адвокат Масі Найєм.

Експерти склали карту нападів - залякувань, підпалів майна, побиттів і навіть вбивств – по всій Україні. Найчастіше жертвами стають ті, хто бореться з корупцією, захищає екологію, протестує проти незаконних забудов.

Тетяна Печончик, з ГО “Центр інформації про права людини” зазначає: “Минулого року ми бачили близько 50 таких нападів, а з початку цього вже 53. Тобто порівняно з минулим роком йде зростання, принаймні по тій кількості, що ми документуємо. І те, що ми бачимо однозначно погіршення після Євромайдану, це – законодавство, яке має заморожуючий ефект, електронне декларування для громадських активістів, нові законодавчі ініціативи про іноземних агентів. Це те, що створює рамки для роботи громадянського суспільства і закручує гайки громадської активності”.

Має бути політична воля покласти край таким нападам. Поліція має працювати ефективно замість того, щоб імітувати розслідування

Виконавчий директор “Української гельсінської спілки з прав людини” Олександр Павліченко вважає, що напади на активістів розслідуються неефективно. Замовників не знаходять, а справи кваліфікують як звичайне хуліганство. Як він сказав "Голосу Америки", "Має бути політична воля покласти край таким нападам. Поліція має працювати ефективно замість того, щоб імітувати розслідування".

Занепокоєння нападами вже висловила низка міжнародних організацій. У Freedom House кажуть – тривожний тренд наступу на громадянські права спостерігається в усьому світі. І називають ситуацію в Україні “суттєвою загрозою”.

Президент Freedom House Майкл Дж. Абрамовітц сказав "Голосу Америки":

“Ця карта, яку склали наші колеги, показує дуже тривожну картину, яка свідчить про незахищеність журналістів і громадських активістів. Українські правозахисники закликають уряд серйозніше поставитися до цих фактів. І ми їх у цьому заклику підтримуємо”.

У той день, коли відбулися протести на Банковій, президент Порошенко заявив, що поділяє стурбованість громадськості, і закликав силовиків розслідувати замахи на активістів.

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