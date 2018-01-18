ЧС з футболу в Росії стане «привабливою ціллю» для ІДІЛ - експерти

Атака на змагання в Росії стане великим пропагандистським успіхом терористичного угруповання





Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії в червні-липні цього року, буде «привабливою ціллю» для «Ісламської держави», враховуючи роль Росії в територіальних втратах угруповання бойовиків.



Про це заявила в четвер британська аналітична фірма IHS.



«Успішна атака (в Росії) стане величезним пропагандистським поштовхом для «Ісламської держави», його бійців і прихильників, підкреслюючи триваючу міжнародну загрозу, яку становить це угруповання, незважаючи на її територіальну поразку», - йдеться в доповіді IHS.



Участь в чемпіонаті збірних Саудівської Аравії і Ірану стане для угруповання додатковим стимулом для скоєння масової атаки, - йдеться в доповіді.

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