У Гамбурзі відбуваються масові протести проти саміту «Великої двадцятки»

У той час, як у Гамбурзі відбувається саміт «Великої двадцятки», в місті тривають протести лівих демонстрантів. Вони, серед іншого, створили живий ланцюг, щоб блокувати доступ делегацій до місця проведення нарад. Прибула поліція спеціального призначення, яка водометами намагалася розігнати протестантів.

У центрі уваги саміту є зустріч президентів Трампа і Путіна.

Раніше, під час зупинки в Польщі, Трамп звинуватив Росію в причетності до дестабілізаційних заходів в Україні та в підтримці ворожих режимів в Сирії та Ірані.

З приводу масових протестів перша леді Меланія Трамп не могла спокійно залишити резиденції. Її представник заявив, що Меланія разом з дружинами інших учасників саміту «Великої двадцятки» мала взяти участь у екскурсії по місту, а пізніше, на запрошення чоловіка канцлер Меркель, всі мали відвідати центр вивчення кліматичних змін.

Як повідомила газета Die Welt, у результаті сутичок між протестувальниками і поліцією в четвер вранці поранення отримало 111 правоохоронців і 44 особи були затримані.

Для охорони порядку в Гамбурзі розгорнуто приблизно 19 тисяч поліцейських, але, згідно німецькими ЗМІ, з приводу іншидентів, вони закликали надіслати підкріплення.

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