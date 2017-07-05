У Польщі Трамп виступить біля пам’ятника Варшавському повстанню 1944 року

Президент США виступить з першою великою публічною промовою в Європі і візьме участь в саміті з питань енергетичної незалежності

Президент Дональд Трамп в середу їде до Польщі. У Варшаві він зустрінеться з лідерами країн Східної Європи, після чого виступить з промовою в центрі польської столиці. Це буде його перша велика публічна промова в Європі.



Білий дім повідомив, що президент знову заявить про свою відданість принципу спільної оборони НАТО, проте у черговий раз вимагатиме, щоб інші члени блоку збільшили свій фінансовий внесок до Альянсу.



Понад 3 тисячі американських військовослужбовців розміщені в Польщі з метою протидії російській агресії в Україні.



Польща домагається конкретних гарантій, каже професор Варшавського університету політолог Збіґнєв Левицький.



«Думаю, більшість людей хочуть почути, що США збережуть свою військову присутність в Польщі, будуть дотримуватися 5-ї статті Договору про НАТО, тобто прийдуть до нас на допомогу в разі потреби», - каже Левицький.



Символіка місця



Трамп виступить з промовою на площі Красінських, яка для багатьох поляків є символом їх опору тоталітарному правлінню. Він стоятиме біля бронзового пам'ятника Варшавському повстанню 1944 року, встановленого в пам'ять про сотні тисяч польських військових і цивільних осіб, які загинули в ході двомісячного - остаточно неуспішного - повстання проти нацистських окупантів.



«Ми дуже раді, що американський президент вирішив відвідати Польщу і особливо це місце, тому що це історичне місце, дуже важливе для польського народу і мешканців Варшави», - сказав «Голосу Америки» Адам Кендзіорек.



Багато поляків вітають зміцнення зв'язків з США, каже Марцін Заборовський з варшавського журналу Visegrad Insight, що висвітлює питання політики і культури з фокусом на Центральну Європу.



«У Варшаві, місті, яке було повністю зруйноване в роки Другої світової війни, дуже сильне почуття незахищеності. А ми живемо по сусідству з войовничою Росією, - каже Заборовський. - Тому є очікування, що 5 стаття буде згадана. І що загроза з боку Росії буде зокрема згадана».



Польща в пошуках економічної безпеки



Питання економічної безпеки стоятиме високо на порядку денному. До свого виступу у Варшаві Трамп візьме участь в саміті «Ініціативи трьох морів», покликаної на посилення енергетичної незалежності Східної Європи. Польща сподівається стати центром імпорту американського скрапленого природного газу.



«Зараз ми отримуємо багато газу з Росії, від «Газпрому». Вони користуються цим, щоб шантажувати нас, щоб шантажувати Україну, - каже професор Варшавського університету Левицький. - Наш контракт з «Газпромом» закінчується через два роки. І, мені здається, продовжувати його не слід. Потрібно просто покластися на газ з Норвегії та з США».



Прихильники Трампа говорять, що його погляди на багато глобальних проблем, включаючи зміни клімату та міграцію, поділяють багато провідних фігур в нинішньому уряді Польщі. Але в той же час висловлюються побоювання, що візит президента США може поглибити наростаючий розкол між Східною і Західною Європою.



«Якщо президент Трамп скористається цією можливістю, щоб розділити європейців і сказати, що одні європейці, наприклад, поляки, кращі за інших європейців, наприклад, французів чи німців, що він з ними не ладнає, це нікому не піде на користь», - каже Заборовський.

З Варшави американський лідер вирушить до Гамбурга, де 7 липня відкриється саміт за участю лідерів країн «Великої двадцятки».

Дивіться також: Ексклюзив: вашингтонські експерти - про перспективи збереження санкцій проти Росії