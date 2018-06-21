Залежність від відеоігор офіційно визнали хворобою у ВООЗ

Багато батьків проявляють занепокоєність, однак декотрі тепер мають новий аргумент, щоб скорочувати час, який діти проводять перед комп’ютерами або телевізорами - Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала залежність до відео ігор, як розлад психічного здоров'я, повідомляє агенція Reuters.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала залежність до відео ігор, як розлад психічного здоров'я, повідомляє агенція Reuters​

Міжнародна класифікація захворювань ВООЗ, яка є довідковим посібником по визнаним та діагностованим захворюванням, описує залежність до комп’ютерних та відеоігор як "вид компульсивної або періодичної ігрової поведінки", яка збільшується до такого рівня, що жертва віддає їй "перевагу над іншими життєвими інтересами".

​Експерт ВООЗ по психічному здоров’ю та токсикоманії, Шекгар Саксена, сказав, що залежний гравець «губить контроль над грою та ігнорує інші життєвоважливі функції, як от сон, харчування, участь у роботі або освіті.

Він наголосив на тому, що лише меншість геймерів схильні до появи недуги, але зауважив, якщо розпізнати її на ранній стадії, можна запобігти її розвитку.

"Сам факт того, що ми не включили ігровий розлад раніше до списку, означає, що це проблема, яка лише постає, звичайно, вона більш поширеніша у тих країнах та регіонах, де ігри є легкодоступними", - сказав він.

У відповідь на рішення ВООЗ, Коаліція з відео ігор – група лобістів в індустрії – сказали, що їхніми продуктами «безпечно і відповідально насолоджувалися понад 2 мільярди людей по всьому світу" у різних жанрах, на різних платформах та пристроях. Вони додали, що «освітня, терапевтична та розважальна цінність» ігор давно доведена та міцно обґрунтована. У Коаліції закликали ВООЗ переглянути рішення.

Психологи, однак вітають новину. Засновник та директор Центру по звільненню від кібер залежності у Лос-Анджелесі Крістофер Мулліган, у інтерв’ю Associated Press cказав, що «це проблема, яка заслуговує на окрему категорію».

Гравчиня Олександра Барлов з Лос-Анджелесу, яка сама працює в індустрії каже, що були випадки коли, так звані онлайн гравці або «стрімери» втрачали свідомість після 24 годин безперервної гри, або були госпіталізовані. Олександра також зізналася, що в підлітковому віці проводила свої літні канікули за приставкою.

Був час коли я ще була у молодшій школі, і я могла ціле літо грати у World of Warcraft, і я більше нічого не робила. Я витрачала 15 годин на ігри.

«Був час коли я ще була у молодшій школі, і я могла ціле літо грати у World of Warcraft, і я більше нічого не робила. Я витрачала 15 годин на ігри. Тож, це було залежністю».

Міжнародна кваліфікація захворювань, яка оновлювалася протягом останніх 10 років, охоплює 55000 травм, хвороб та причин смерті. Вона є основою для ВООЗ та інших експертів при виявленні та реагуванні на тенденції в галузі охорони здоров'я.

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