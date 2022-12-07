США нарощують експорт газу до Британії для зменшення залежності від російських енергоносіїв

США збільшать експорт скрапленого природного газу до Великої Британії відповідно до нової угоди про посилення співпраці задля енергетичної безпеки, зниження цін після вторгнення Росії в Україну та зменшення залежності від російського газу. Про це оголосили президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише агенство Associated Press.

За угодою, США зобов'язалися експортувати принаймні 9–10 мільярдів кубічних метрів скрапленого природного газу протягом наступного року через британські термінали - це більш ніж удвічі більше, ніж у 2021 році.

Нове зобов’язання "буде корисним як для Великої Британії, так і для європейських партнерів, оскільки ми плануємо поповнити газові сховища наступного року, - йдеться в заяві Білого дому та офісу прем’єр-міністра. - Під час цієї глобальної енергетичної кризи, спричиненої незаконним вторгненням Росії в Україну, для країн-союзників як ніколи важливо поглибити співпрацю, щоб забезпечити стійкі міжнародні системи, які відображають наші спільні цінності".

Сполучені Штати та Сполучене Королівство також зобов’язались активізувати "співпрацю для підтримки міжнародної енергетичної безпеки, доступності та сталості, оскільки Європа зменшує свою залежність від російської енергії", – заявили лідери. Лондон і Вашингтон також будуть прагнути прискорити розвиток так званого чистого водню, отриманого з природного газу та відновлюваних джерел, а також сприяти розвитку атомної енергетики як безпечного джерела енергії.

Минулого тижня "Група семи" провідних економік світу, Європейський Союз і Австралія затвердили обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель.

Як раніше повідомляв Голос Америки, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "не визнає жодних цінових обмежень" і попередив, що це "крок до дестабілізації світового енергетичного ринку".

При цьома речник Ради із нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив: "Ми вважаємо, що це допоможе обмежити здатність пана Путіна отримувати прибуток з ринку нафти. Це (обмеження – ред. ГА) також може регулюватися. Це не означає, що ми не можемо повернутися й переглянути його, якщо нам це знадобиться".

У вівторок помічниця міністра фінансів США Елізабет Розенберг повідомила, що вторгнення Росії в Україну "створило невизначеність, яка підняла ціну на нафту" з середнього рівня до вторгнення в 70 доларів за барель до максимуму в понад 140 доларів за барель. У результаті "Росія отримала несподіваний прибуток від високих цін на нафту, що дозволило їй фінансувати жорстокі військові операції та вести незаконну та несправедливу війну проти України, тоді як решта світу несе витрати від вищих цін на енергоносії", - сказала вона.

В матеріалі використані джерела Associated Press