Папа Римський порівняв війну в Україні з операцією нацистської Німеччини у час Другої світової війни

Під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI у середу Папа Франциск знову нагадав про війну в Україні, повідомляє Vatican News. Понтифік порівняв її з операцією нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

«Сьогодні історія повторюється!» – сказав він, звертаючись до присутніх польських паломників, маючи на увазі захід, організований в понеділок Центром католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету в Польщі.

Захід був присвячений річниці «Операції Рейнхардт» (Einsatz Reinhardt) - плану знищення нацистами польських євреїв під час Другої світової війни між 1942 і 1943 роками.

Загалом близько 1,7 мільйона євреїв загинули в таборах смерті Белжец, Собібор і Треблінка. Жертвами таборів операції Рейнхард була також невідома кількість поляків, ромів і радянських військовополонених.

«Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробуджує в кожному наміри і дії миру», - сказав понтифік, назвавши цю операцію «знищенням».

Потім він відійшов від тексту промови, додавши: «А історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні».

Папа закликав вірних молитися до Матері Божої, щоб потішила всіх, хто постраждав від «жорстокості війни», а особливо за «змучену Україну».

Минулого місяця понтифік сказав, що українці терплять «мучеництва від агресії» і порівняв наслідки війни для українців із «жахливим геноцидом» 1930-х років, коли радянський лідер Йосип Сталін влаштував в країні голод.

28 листопада в інтерв’ю журналу America Франциск говорив про жорстокість російських військ в Україні.

«Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які приходять. Взагалі найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не представляють російську традицію, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто здійснює вторгнення, це російська держава. Це дуже зрозуміло. Інколи намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище», - сказав папа.