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Папа Римський порівняв війну в Україні з операцією нацистської Німеччини у час Другої світової війни
Під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI у середу Папа Франциск знову нагадав про війну в Україні, повідомляє Vatican News. Понтифік порівняв її з операцією нацистської Німеччини під час Другої світової війни.
«Сьогодні історія повторюється!» – сказав він, звертаючись до присутніх польських паломників, маючи на увазі захід, організований в понеділок Центром католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету в Польщі.
Захід був присвячений річниці «Операції Рейнхардт» (Einsatz Reinhardt) - плану знищення нацистами польських євреїв під час Другої світової війни між 1942 і 1943 роками.
Загалом близько 1,7 мільйона євреїв загинули в таборах смерті Белжец, Собібор і Треблінка. Жертвами таборів операції Рейнхард була також невідома кількість поляків, ромів і радянських військовополонених.
«Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробуджує в кожному наміри і дії миру», - сказав понтифік, назвавши цю операцію «знищенням».
Потім він відійшов від тексту промови, додавши: «А історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні».
Папа закликав вірних молитися до Матері Божої, щоб потішила всіх, хто постраждав від «жорстокості війни», а особливо за «змучену Україну».
Минулого місяця понтифік сказав, що українці терплять «мучеництва від агресії» і порівняв наслідки війни для українців із «жахливим геноцидом» 1930-х років, коли радянський лідер Йосип Сталін влаштував в країні голод.
28 листопада в інтерв’ю журналу America Франциск говорив про жорстокість російських військ в Україні.
«Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які приходять. Взагалі найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не представляють російську традицію, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто здійснює вторгнення, це російська держава. Це дуже зрозуміло. Інколи намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище», - сказав папа.
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США нарощують експорт газу до Британії для зменшення залежності від російських енергоносіїв
США збільшать експорт скрапленого природного газу до Великої Британії відповідно до нової угоди про посилення співпраці задля енергетичної безпеки, зниження цін після вторгнення Росії в Україну та зменшення залежності від російського газу. Про це оголосили президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише агенство Associated Press.
За угодою, США зобов'язалися експортувати принаймні 9–10 мільярдів кубічних метрів скрапленого природного газу протягом наступного року через британські термінали - це більш ніж удвічі більше, ніж у 2021 році.
Нове зобов’язання "буде корисним як для Великої Британії, так і для європейських партнерів, оскільки ми плануємо поповнити газові сховища наступного року, - йдеться в заяві Білого дому та офісу прем’єр-міністра. - Під час цієї глобальної енергетичної кризи, спричиненої незаконним вторгненням Росії в Україну, для країн-союзників як ніколи важливо поглибити співпрацю, щоб забезпечити стійкі міжнародні системи, які відображають наші спільні цінності".
Сполучені Штати та Сполучене Королівство також зобов’язались активізувати "співпрацю для підтримки міжнародної енергетичної безпеки, доступності та сталості, оскільки Європа зменшує свою залежність від російської енергії", – заявили лідери. Лондон і Вашингтон також будуть прагнути прискорити розвиток так званого чистого водню, отриманого з природного газу та відновлюваних джерел, а також сприяти розвитку атомної енергетики як безпечного джерела енергії.
Минулого тижня "Група семи" провідних економік світу, Європейський Союз і Австралія затвердили обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель.
Як раніше повідомляв Голос Америки, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "не визнає жодних цінових обмежень" і попередив, що це "крок до дестабілізації світового енергетичного ринку".
При цьома речник Ради із нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив: "Ми вважаємо, що це допоможе обмежити здатність пана Путіна отримувати прибуток з ринку нафти. Це (обмеження – ред. ГА) також може регулюватися. Це не означає, що ми не можемо повернутися й переглянути його, якщо нам це знадобиться".
У вівторок помічниця міністра фінансів США Елізабет Розенберг повідомила, що вторгнення Росії в Україну "створило невизначеність, яка підняла ціну на нафту" з середнього рівня до вторгнення в 70 доларів за барель до максимуму в понад 140 доларів за барель. У результаті "Росія отримала несподіваний прибуток від високих цін на нафту, що дозволило їй фінансувати жорстокі військові операції та вести незаконну та несправедливу війну проти України, тоді як решта світу несе витрати від вищих цін на енергоносії", - сказала вона.
В матеріалі використані джерела Associated Press
Українці можуть отримати репарації за злочини “вагнерівців”
Українці мають шанс отримати відшкодування за злочини бойовиків компанії “Вагнер”. Позов проти російського угруповання подали у Британії, повідомляє агенство Reuters. Адвокат Джейсон МакК’ю, який займається цієї справою, переконаний, що домогтися репарацій за страждання українців цілком реально.
«Разом ми можемо трусити і розбирати цю матрьошку, аж поки в неї всередині не з'являться коштовності, які ми маємо вимагати і віддати українцям заради справедливості», - заявив адвокат.
Він зазначив, що позов до Високого суду Британії від імені ймовірних жертв “вагнерівців” спрямований на активи групи і затягне Москву по судах.
Крім того, британський адвокат прогнозує низку інших позовів проти «воєнної машини» президента Росії Володимира Путіна. Адже група “Вагнера”, яка від початку була укомплектована ветеранами російських збройних сил, воювала також у Лівії, Сирії, Центральноафриканській Республіці, Малі та інших країнах.
Коментар щодо позову від представників ПВК “Вагнер” отримати не вдалося.
Тим часом заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, народна депутатка Галина Янченко заявила, що Київ співпрацює з британськими юристами та надає необхідні деталі й докази військових злочинів Росії в Україні. Вона переконана, що перемога в цій справі у суді в Лондоні допоможе Києву переконати партнерів, зокрема Вашингтон, визнати Росію державою-спонсором тероризму, а ПВК “Вагнер” - терористичною організацією. «Якщо певні західні інституції чи політики бояться визнати Росію спонсором тероризму, а також визнати «Вагнер» терористичною організацією, то з чіткими доказами це не буде складно», - вважає Янченко.
В матеріалі використані джерела Reuters.
Німеччина "категорично відмовляється" поставляти в Україну танки Leopard, попри сигнали з Вашингтона – FAZ
Німецький щоденник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Берлін «категорично відмовляється» поставити Україні німецькі танки Leopard 2, незважаючи на прохання Вашингтона.
Як повідомляє FAZ у вівторок, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван намагався вплинути на федеральний уряд.
Посилаючись на два джерела, які мають доступ до конфіденційної інформації з двох країн, німецький щоденник пише, що ще у жовтні Сполучені Штати сигналізували німецькому федеральному уряду, що схвалять поставку в Україну німецьких бойових танків Leopard 2. Про це радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван повідомив радника канцлера з питань зовнішньої політики Єнса Плотнера під час їхньої телефонної розмови.
Як повідомило джерело FAZ, Салліван сказав Плотнеру по телефону, що Америка буде вітати, якщо Німеччина поставить Leopard 2, але Німеччина має зробити це за власною ініціативою. Як пояснює FAZ, Америка не просила офіційно Німеччину робити такі поставки. Друге джерело повідомило, що Салліван сигналізував Плотнеру в жовтні, що Вашингтон дасть «добро», якщо Німеччина вирішить відправити танки в Україну.
Як пише FAZ, уряд ФРН не спростував інформацію про сигнали Саллівана Плотнеру. Прес-секретар уряду заявив, що «перебуває в постійному контакті з союзниками, зокрема США, щодо спільних зусиль навколо підтримки України», але деталі цих переговорів є «конфіденційні».
В уряді також було сказано для газети, що кожна держава сама вирішує, що постачати, і що федеральний канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що Німеччина діє в унісон зі своїми найближчими союзниками.
Як додали в німецькому уряді, «поки що США теж не постачали в Україну бойові танки західного зразка».
Газета посилається на німецьких експертів, які кажуть, що є вагомі аргументи на користь того, щоб передусім поставити німецькі танки в Україну. Щоденник FAZ цитує Густава Гресселя з Європейської ради з міжнародних відносин, який каже, що Leopard 2 стоїть на озброєнні польської армії, тому Україна могла б ремонтувати танки такого типу у Польщі поруч зі своїми кордонами, що поки неможливо з американськими танками.
За словами експертів, лише із запасів виробників Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann Німеччина може надати 80 одиниць таких танків у короткий термін. Ще 30 одиниць можуть бути використані з запасів центру бойової підготовки бундесверу, де їх використовують для тренування, пише газета.
НАТО також підтримує відправлення сучасних танків в Україну
Минулого тижня британський щоденник National писав про те, що керівник НАТО Єнс Столтенберг натякав, що настав час надіслати в Україну модерні танки.
Відповідаючи на запитання журналістів на безпековій конференції у Берліні, він сказав, що альянс уже поставив «багато передових систем зброї», які «щодня роблять величезні зміни на полі бою». Столтенберг додав, що не хоче «вдаватися в деталі типів зброї», які розглядає альянс, «але союзники постійно розглядають різні типи зброї. Ми також у тісному діалозі з Україною».
Столтенберг особливо закликав Німеччину «триматися курсу в Україні», та разом з іншими союзниками по НАТО «продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону».
«Це важкі часи для багатьох у всьому світі, в тому числі тут, у Німеччині, зі зростанням вартості життя, продуктів харчування та енергоносіїв, але ціна, яку ми платимо, – це гроші, а ціна, яку платять українці – кров», – цитує газета слова Столтенберга.
Британський щоденник цитує військових експертів, які вважають, що якби Україна була оснащена найновішими танками Leopard, наприклад, версією 2А6, це стало б серйозним посиленням її боєздатності. Але для цього, як каже Сем Кренні-Еванс із дослідницького центру Королівський інститут об’єднаних служб, мають бути надіслані також і боєприпаси в достатній кількості, і надана підтримка для їхньої експлуатації та обслуговування».
США відправлять свої танки Abrams у Польщу
Як повідомило у середу агентство AP, адміністрація Байдена у вівторок схвалила продаж Польщі передових танків, інших бойових машин і великої кількості різного озброєння на суму майже 4 мільярди доларів США.
Згідно з АР, Державний департамент США заявив, що дав дозвіл Польщі на закупівлю 116 бойових танків M1A1 Abrams та іншого обладнання, включаючи десятки тисяч різних боєприпасів, на суму приблизно 3,75 мільярда доларів. Агентство наголошує, що ці закупівлі відбуваються на тлі війни, яку Росія веде проти сусідньої України.
У заяві Держдепу мовиться, що придбання Польщею танка Abrams «підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».
Як раніше повідомляв «Голос Америки» з посиланням на німецький журнал Spiegel, уряд у Берліні готується передати Україні 7 самохідних броньованих зенітних установок «Гепард» на додаток до 30, які вже використовуються українськими військовими. Однак уряд Німеччини досі не готовий відповісти на заклики надати Україні важкі танки, зокрема дуже поширені у Європі «Леопарди» німецького виробництва.
Вибори у штаті Джорджія закріпили за демократами більшість у Сенаті
На перевиборах до Сенату від штату Джорджія переміг сенатор-демократ Рафаель Ворнок. Таким чином, він забезпечив більшість Демократичної партії у Сенаті до кінця нинішнього терміну президента Джо Байдена.
Завдяки цій перемозі, у Сенаті зі 100 сенаторів 51 буде демократ і 49 республіканців.
"Я часто кажу, що голосування - це свого роду молитва за світ, якого ми хочемо для себе та для своїх дітей", - заявив у переможній промові Ворнок, перший чорношкірий сенатор від свого штату.
"Джорджія, ви молилися вустами і ногами, руками і ступнями, головами і серцями. Ви доклали важкої праці, і ось ми стоїмо тут разом", - додав законодавець, який раніше був пастором баптистської церкви.
Президент Байден у Twitter написав, що "виборці Джорджії підтримали нашу демократію і... відправили хорошу людину назад у Сенат".
На проміжних виборах у листопаді ані Рафаель Ворнок, ані його опонент від Республіканської партії Гершел Вокер не змогли набрати 50% голосів виборців, відтак у штаті оголосили перевибори.
Обидва кандидати під час кампанії ставали предметом гострої критики. Демократа Ворнока критикували за те, що він спрямовував федеральні кошти на проект зі зведення будинку для малозабезпечених. Втім, співвласником цього проекту є церква Ворнока.
Республіканця Гершела Вокера, колишнього гравця з американського футболу, критикували, що він оплачував аборти, проти яких, власне, виступає Республіканська партія.
Результат на цих виборах, як вважаєть експерти, закріплює за Джорджією статус штату, який відіграватиме важливу роль на виборах президента країни 2024 року.
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