Європейські країни намагаються вплинути на поведінку Газпрому

Компанію Газпром звинувачують у тому, що вона намагається так використовувати свою ринкову позицію, щоб обмежити конкуренцію і підвищувати ціну на газ для деяких європейських країн.

Російська енергетична компанія зобов’язана розглянути застереження деяких країн з приводу ціни на природний газ для деяких регіональних ринків, заявила Європейська комісія. Про це повідомляє на своїй сторінці United Press International (UPI).

Європейська комісія прийняла рішення, яке закликає Газпром розглянути антитрастові проблеми і конкурентні ціни на ринках Центральної і Східної Європи.

Європейський комісар з питань конкуренції Марґрет Вестаґер заявила, що всі компанії в регіоні повинні дотримуватись європейських норм. Відповідно до цього, перешкоди, створені Газпромом, які заважають вільному транспорту газу, мають бути усунуті.

Наше рішення встановлює норми для майбутньої поведінки Газпрому, сказала вона у заяві.

Європейська комісія підкреслює, що ці заходи не скеровані конкретно проти Газпрому, але стосуються ринкових питань в Європі.

Як повідомляє UPI, Газпром звинувачують у порушенні антитрастових законів шляхом поділу ринків, що дозволяє йому підвищувати ціни на газ для окремих країн, наприклад для Болгарії, Естонії, Латвії, Литви і Польщі.

Європейці занепокоєні також з приводу того, що Газпром контролює і газ, і трубопроводи.

Деякі країни, наприклад Польща, майже повністю залежні від енергоносіїв з Росії.

Проведене в лютому цього року польським урядом опитування вказує, що понад 90 % респондентів вважають, що країна може покращити свою енергетичну безпеку шляхом встановлення тісніших зв’язків з іншими постачальниками енергоносіїв, таким, наприклад, як Норвегія.

Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський додав, що іншим шляхом досягнення енергетичної безпеки є збільшення доступу до зрідженого природного газу.

У повідомленні Європейської комісії не згадано про плани Газпрому будівництва другого газопроводу по дні Балтійського моря, так званого «Північного потоку – 2» з Росії до Німеччини. Газпром заявив, що це частина його диверсифікаційного вкладу в економіку Європи, хоча європейські лідери висловлюють застереження. Цей проект також може підірвати американські санкції проти Росії.

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