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Американські санкції боляче вдарили по курсу рубля та фондовому ринку РФ

  • Голос Америки

Курс рубля, біржові індекси, ціна на акції ряду великих російських компаній різко впали в понеділок, адже інвестори почали продавати ці активи після введення нових американських санкцій проти Росії, повідомляє Reuters.

Під нові санкції США, оприлюднені в п’ятницю, підпали сім російських олігархів, включаючи Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга та інших наближених до Путіна мільярдерів, а також 12 компаній, які вони контролюють, та 17 російських високопосадовців, державну компанію з торгівлі зброєю та її дочірню структуру і російський банк. Введення цих санкцій є одним з найбільш потужних кроків з боку Вашингтона, щоб покарати Москву за зловмисні дії, включаючи агресію в Україні.

Після введення санкцій, курс рубля впав до 59.82 за долар – найнижчий рівень з листопада минулого року. Доларовий біржовий індекс РТС втратив у вартості більше ніж 11%, а номінований в рублях індекс MOEX знизився на більш ніж 9% - найнижчий рівень з вересня та листопада, відповідно.

Акції російської компанії UC Rusal, яка належить російському олігархові Олегу Дерипасці, впали на 50%, досягши найнижчого рівня з червня 2016.

В своїй заяві в п’ятницю Rusal повідомив, що санкції можуть призвести до технічного дефолту з ряду боргів компанії.

Санкції означають, що російські компанії можуть втратити доступ до ринків США, що для Rusal означатиме втрату 14% надходжень, відповідно до оцінок «Промсвязьбанку» даних за минулий рік.

Складнощі постали також перед компанією Віктора Вексельберга Renova Group, а також зачепили “Газпром». Хоча «Газпром» не було включено до санкційного переліку, під санкції потрапив керівник компанії Олексій Міллер.

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США допомогли країнам Балтії стати ближчими до енергетичної незалежності від російського газу. Відео

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