Країни Балтії попередили США, що загрозу з боку Росії не можна недооцінювати

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, які приїхали в США, заявили, що проблеми безпеки стають все більш взаємопов'язаними



Міністри закордонних справ країн Балтії відвідали Вашингтон, де закликали західних лідерів дати більш комплексну відповідь на російські погрози.



Дипломати з Естонії, Латвії та Литви виступили з рішучим посланням на зустрічі з високопоставленими офіційними особами в місті, охопленому внутрішніми політичними конфліктами і побоюваннями з приводу інтриг Кремля.



Естонський міністр Свен Міксер, голова латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс і їх литовський колега Лінас Антанас Лінкявічюс подякували адміністрацію президента США Дональда Трампа за її підтримку НАТО.

Самі основи наших демократичних інститутів піддаються атакам в соціальних мережах за допомогою фейкових новин

Однак в інтерв'ю інформагентству AFP після їх зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном міністри поділилися своїми занепокоєгннями з приводу «гібридної» загрози Заходу, що виходить від Росії.



«Думаю, в останні три-чотири роки ми бачили, що підприємницькі кола демократичних країн опинилося під ударом, - сказав Рінкевичс про російське втручання і вторгнення. - Самі основи наших демократичних інститутів піддаються атакам в соціальних мережах за допомогою фейкових новин, а також за допомогою впливу грошей, і дуже важливо, щоб ми трималися разом».



Країни Балтії зможуть знову виступити з цим застереженням 3 квітня, коли їх президенти приїдуть до Вашингтона для зустрічі з президнентом Трампом, яка, як вони сподіваються, стане сигналом для Москви.



За словами Рінкевичса, мова йде про «безпрецедентну» загрозу з часів 1930-1940-х років, коли молоді балтійські республіки спочатку опинилися під контролем нацистської Німеччини, а потім Радянського Союзу.



Після розвалу СРСР Литва, Латвія і Естонія зв'язали свою долю з Заходом, вийшовши зі сфери впливу Москви і приєднавшись до пакту про взаємну оборону НАТО і Європейського Союзу.

Діалог важливий, якщо він не служить димовою завісою для бездіяльності

Коли минулого тижня президента Росії Володимира Путіна запитали, яку історичну подія йому хотілося б змінити, він відповів: «Розвал Радянського Союзу».



Багато хто може вважати таку заяву передвиборчою бравадою, покликаною зіграти на російський націоналізм за три тижні до виборів, на яких, як очікується, Путін забезпечить собі перебування на посаді президента до 2024 року.



Для міністрів, однак, було б помилкою ігнорувати одну загрозу, щоб розібратися з іншою, коли кіберпростір, глобалізована економіка і медіа стають єдиним гібридним полем бою.



«Проблеми безпеки сьогодні стають все більш взаємопов'язаними, - сказав естонський міністр Міксер. - Немає чіткого поділу на внутрішню і зовнішню безпеку, а також в географічному плані. Питання безпеки набувають глобального характеру».



Приїхавши в США, три міністри закликали Вашингтон поглянути в обличчя загрозі американським і європейським інститутам.



«Ми завжди пропонуємо нашим колегам в США і Європі бути більш реалістичними і не бути наївними. Діалог важливий, якщо він не служить димовою завісою для бездіяльності», - сказав Лінас Антанас Лінкявічюс.



Литовський міністр вказав на недавній войовничий виступ Путіна, в якому він похвалився тим, що Росія створила нове покоління ядерних озброєнь, здатних обходити системи протиракетної оборони.



«Подібний тип діалогу неприйнятний. Це військова міць, це не діалог, це щось інше», - заявив Лінас Антанас Лінкявічюс.



Всі три міністри погодилися з тим, що їм хотілося б бачити в своїх країнах більш постійну присутність американських військ, а також їх союзників з Великобританії, Канади та Німеччини.



«Ми повинні діяти, причому відкрито і за допомогою реальних заходів, - сказав голова литовського МЗС. - НАТО ніколи не буде займатися ескалацією. НАТО ніколи не буде проявляти агресивність, але ні в кого не повинно бути ніяких сумнівів в тому, що ми зробимо все можливе для захисту наших територій».

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