Не можна чекати десятиліттями на покарання злочинців, потрібно діяти зараз – генпрокурори України і США 

Об’єднати зусилля для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших звірствах скоєних на території України після вторгнення Російської Федерації домовилися генеральний прокурор США та генпрокурор України.

На зустрічі у Вашингтоні у вівторок Генеральний прокурор США Меррік Гарленд і генеральний прокурор України Андрій Костін підписали меморандум про взаєморозуміння, який сприятиме співпраці та координації зусиль у розслідуваннях та судових переслідуваннях кожної країни, мовиться у прес-релізі Генпрокуратури США.

«Сполучені Штати підтримують народ України в його невтомному прагненні підтримувати верховенство права та домагатися справедливості для жертв, перед лицем триваючої агресії Росії», – заявив генеральний прокурор США Гарленд.

За його словами, Міністерство юстиції США та Офіс генерального прокурора країни тісніше співпрацюватимуть з українськими колегами для виявлення, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних та інших злочинів в Україні.

Призначений наприкінці липня генпрокурор України Андрій Костін, для якого поїздка до Вашингтона була першою закордонною поїздкою, сказав, що сподівається, що «встановлення офіційних рамок співпраці» посилить «ефективне розслідування та судове переслідування злочинів, скоєних Росією в Україні, і забезпечимо певну міру справедливості для жертв».

«Підписаний сьогодні Меморандум про взаєморозуміння дозволяє нам активізувати наші спільні зусилля щодо забезпечення відповідальності за міжнародні злочини», – сказав Костін.

Меморандум про взаєморозуміння між США та Україною було підписано після поїздки Генерального прокурора США в Україну 21 червня 2022 року. У Києві під час зустрічі з попередньою очільницею Генпрокуратури Іриною Венедиктовою він сказав, злочинцям «не втекти», і США разом з партнерами «використають всі наявні кошти, щоб переконатися, що ті, хто несе відповідальність за ці злодіяння, дадуть відповідь за них».

Під час тієї поїздки Генеральний прокурор Гарленд оголосив про створення Групи з розслідування воєнних злочинів для централізації та посилення поточної роботи Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини та інші звірства в Україні після неспровокованого вторгнення Росії, нагадує прес-реліз Генпрокуратури США.

Серед інших, завданням групи є подальше поточне розслідування потенційних воєнних злочинів, які підпадають під юрисдикцію Сполучених Штатів, таких як убивство та поранення американських журналістів, які висвітлювали російську агресію в Україні.

Також генпрокурори обговорили питання протидії російським незаконним фінансуванням та ухиленням від санкцій, мовиться у прес-релізі.

У березні генеральний прокурор Гарленд оголосив про створення робочої групи KleptoCapture (TFKC) для боротьби зі спробами ухилитися від санкцій, вжитих урядом США у відповідь на російську військову агресію, або підірвати їх.

З моменту свого створення оперативна група сприяла вилученню та конфіскації активів, зокрема суперяхт і літаків, осіб, які потрапили під санкції та мають тісні зв’язки з російським режимом.

«Щодня ми ексгумуємо 50-60 тіл» – Костін

Також Костін взяв участь у події, організованій вашингтонським Центром прикладної трансформації конфліктів, де обговорювалися дії Росії і те, чи вони відповідають визначенню злочину геноциду.

Відкриваючи панельну дискусію, модератор Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, а нині віце-президент Інституту миру США сказав, звертаючись до генпрокурора України, що під час нещодавньої поїздки до України, у якій він також брав участь, американська делегація відвідала Бучу, Гостомель, Ірпінь. Він сказав, що світ бачить роботу українських слідчих, але запитав, що потрібно, щоб притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Генпрокурор України Андрій Костін сказав, що українська армія з початку вересня звільнила територію площею у вісім тисяч квадратних кілометрів, яка є співмірною за розмірами зі штатом Коннектикут.

«І в кожному з цих сотень сіл та міст ми фіксуємо випадки воєнних злочинів, скоєних агресором», – сказав Костін, і додав, що головна робота слідчих наразі – зафіксувати докази.

Те, що ми бачили в Ізюмі, перед тим ми бачили в Бородянці

Він додав, що модель поведінки російської армії, яку слідчі бачили в місцях під Києвом, тепер повторюється і на звільнених територіях Харківщини.

«Те саме, що світ бачив, коли були звільнені Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка – починаючи від бомбардувань жилих багатоповерхових будинків – те, що ми бачили в Ізюмі, перед тим ми бачили в Бородянці. А далі, розстріли цивільних зі зв’язаними руками, зґвалтування, катування. Ми ексгумуємо 50-60 тіл на день, можете уявити, наскільки велика робота проводиться для того, щоб ідентифікувати тіла і встановити причини смерті людей. І ми бачимо ту саму модель поведінки російських агресорів щодо українців», – каже генпрокурор Костін.

Він сказав, що сподівається, що зібрані докази допоможуть притягнути до відповідальності винних у процесах за їхньою участю, або у відсутності звинувачуваних. Він додав, що багато росіян є зараз в полоні в Україні і подальший контрнаступ і звільнення територій означитиме, що їх буде ще більше.

Як зазначив Костін, ухвалене того ж дня у Києві законодавство, дасть більше можливостей для роботи прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана і його команди, які провадять розслідування в Україні. Інші країни також підтримують розслідування, надсилаючи експертів.

За словами Костіна, «ми наближаємося до розуміння того, що те, що роблять російські агресори в Україні, є геноцидом українського народу».

Костін наголосив, що міжнародна допомога є важливою для України зараз і в майбутньому, бо Україна розраховує, що частина конфіскованих коштів російських олігархів, які допомагали будувати «путінську імперію», піде на відновлення українського економічного потенціалу, знищеного війною.

Говорячи про інші злочини, що є складовою злочину геноциду, як депортація українців, і особливо українських дітей до Росії, Костін сказав, що Україна поки не має точних цифр, але вони є великими.

За словами Клінта Вільямсона, старшого директора міжнародного правосуддя Джорджтаунського центру національної безпеки та Провідного радника Консультативної групи з питань жорстоких злочинів, українські слідчі мають понад 33 тисячі справ щодо воєнних злочинів, ще 15 тисяч справ щодо колаборантів. Говорячи про співпрацю, Вільямсон сказав, що вона вже ведеться на високому рівні, бо у випадку України, є високопрофесійна та добре організована робота на місці і використання допомоги партнерів.

І ті докази, які бачили міжнародні експерти, свідчать про те, що в Україні ідеться про воєнні злочини та злочини проти людяності.

«По мірі того, як будуть звільнятися інші території, ми будемо бачити дедалі більше свідчень цього. Щодо геноциду, ми бачимо багато ознак цього злочину. На це вказує кількість жертв, – каже Вільямсон, – але і слова президента Путіна, де він від самого початку говорить про наміри знищити Україну як націю. Він навіть не визнає Україну як націю, українців як націю, депортації, фільтрації, намір визначити і переслідувати людей, які протистоять спробам русифікації України».

По-перше, Російська Федерація порушує конвенцію про геноцид, по-друге, що Російська Федерація несе державну відповідальність за підбурювання до геноциду

Фахівець у питаннях геноциду Директор спеціальних ініціатив Інституту New Lines Азім Ібрагім, який навесні побував в Україні, каже, що міжнародна група експертів з 35 вчених-юристів з усього світу серед яких були прокурори з Міжнародного кримінального суду, яка працювала над вивченням доказів, підготувала спеціальну доповідь.

«У ній вона дійшла висновку, що по-перше, Російська Федерація порушує конвенцію про геноцид, по-друге, що Російська Федерація несе державну відповідальність за підбурювання до геноциду і по-третє, модель звірств вказує на намір знищити українськість, що є порушенням третьої статті конвенції про геноцид», – каже лідер цієї групи експертів.

Ще одним доказом геноциду він називає вивезення до Росії 180 тисяч українських дітей, яких «не лише примусово вивезли, а ще і розпорошили по всій території Росії, щоб вони не могли об’єднатися як єдина група».

За словами Ібрагіма, доповідь було перекладено тринадцятьма мовами і поширено по всьому світу. Тому, за його словами, жодна держава у світі не може стверджувати, що вони цього не знали.

Як наголошує Ібрагім, Конвенція про геноцид, має на меті передусім запобігання геноциду, а вже потім покарання за нього. І виконання Конвенції є у відповідальності держав.

«Коли поріг серйозного ризику геноциду досягнуто, усі держави зобов'язані робити все, що в їхніх силах, щоб запобігти геноциду», – сказав Ібрагім. Бо якщо уряди чекатимуть, поки якась міжнародна судова установа визначить, чи це був геноцид, пройдуть десятиліття і Конвенція про попередження геноциду втрачає всякий сенс. Але на практиці визнання геноциду часто наштовхується на політичні та економічні інтереси держав.

Український генпрокуорор Костін підтримав Ібрагіма словами, що не можна чекати протягом десятиліть, потрібно діяти вже зараз.

За словами Клінта Вільямсона, існує хибна думка, що для попередження геноциду, чи його припинення, держави повинні втрутитися військовим чином. Але це не так, каже колишній посол, якщо будуть перервані економічні контакти, припинений імпорт газу, чи нафти, це також є попередженням геноциду. Бо позбавляє агресора можливості його проводити.