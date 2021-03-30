Понад 20 країн, ЄС і ВООЗ закликають до міжнародної угоди для боротьби з пандеміями

Керівники 23 країн, а також посадовці Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я закликали укласти міжнародну угоду, що мала б допомогти світові боротися з майбутніми пандеміями.
Серед підписантів оприлюдненого 30 березня відкритого листа є керівники європейських країн, зокрема Великої Британії, Німеччини, Франції і президент України Володимир Зеленський, а також генеральний директор ВООЗ, чільний представник ЄС та лідери країн Азії, Африки й Латинської Америки.
Будуть і інші пандемії... Питання не в тому, чи вони будуть, а лише в тому, коли.
Заклик з’явився на тлі тертя між країнами стосовно доступу до обмеженої кількості вакцин для боротьби з COVID-19, а також після обміну звинуваченнями зокрема стосовно Китаю щодо відкритості та правильності дій на початку пандемії коронавірусу.
Автори звернення порівнюють наслідки пандемії COVID-19 з руйнівними результатами світових воєн і вказують на міжнародні намагання врахувати помилки тих катастроф, щоб уникнути повторення.
«Ми можемо побудувати нову міжнародну систему охорони здоров’я, яка захищатиме майбутні покоління», - йдеться у зверненні.
Ідею угоди, яка забезпечувала б обмін даними, результатами наукових аналізів, а також загальний і справедливий доступ до вакцин, ліків та діагностики під час пандемій висловив ще минулого року президент Європейської ради Шарль Мішель.
Пропозицію підтримав і директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус, але жодних конкретних переговорів на цю тему досі не було.
Мішель і Ґебреєсус у вівторок також спільно звернулися до преси, підтвердивши заклик.
Шарль Мішель припустив, що міжнародна угода могла б стати частиною документів, на основі яких діє Всесвітня організація охорони здоров’я.
Але серед підписантів оприлюдненого у вівторок заклику немає керівників Сполучених Штатів, Китаю, Росії.
Тедрос Адганом Ґебреєсус висловив переконання, що інші країни долучаться до процесу згодом.
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