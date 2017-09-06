Німеччина: подумайте двічі перед тим, як відвідати Туреччину

Міністерство закордонних справ Німеччини попередило своїх громадян щодо відвідин Туреччини, тому що вони ризикують бути затриманими навіть у турецьких курортних місцях. Така порада надійшла після арештів турецькими органами влади групи німців, які Берлін вважає політично мотивованими.

Згідно з німецьким урядом, приблизно 10 німців утримуються в Туреччині як політичні в’язні. Це найяскравіший факт у дедалі гірших відносинах між обома країнами. Серед арештованих є німецький журналіст турецького походження Деніс Юджел, який працює кореспондентом щоденняка Die Welt. Він уже понад 200 днів позбавлений волі.

Хоча це попередження не дорівнює порадам щодо подорожування до зон воєнного конфлікту, найновіша порада була викликана арештами двох німців в аеропорту Анталья минулого тижня, значно гостріша і матиме вплив на висоту оплати за страхування для відвідувачів Туреччини. «Існує ризик подібних затримань в усіх частинах Туреччини, включно з туристичними регіонами», сказано в порадах МЗС Німеччини.

«Ми не можемо позбавити туристів права на рішення подорожувати чи ні, сказав міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель. Але ми подали в деталях те, про що ви повинні знати перед тим, які подорожувати туди».

Малоймовірне, що оприлюднена у вівторок порада зменшить війну слів між Берліном і Анкарою.

У вівторок канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила парламенту на останній сесії перед федеральними виборами 24 вересня, що, коли її знову оберуть на посаду, вона чинитиме тиск на лідерів Європейського Союзу на запланованих на жовтень нарадах, щоб вони переглянули рішення про тимчасове припинення або скасування розмов про членство Туреччини в ЄС.

Вона звинуватила уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана в тому, що він «дедалі більше відходить від верховенства права».

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