Туреччина швидким темпом віддаляється від Європи

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер звинуватив Туреччину в тому, що вона намагається звинувачувати Європу, а не саму себе, в провалі переговорів про членство в Європейсьому Союзі.

Виступаючи на конференції послів країн ЄС в Брюсселі, Юнкер заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган «хоче припинити переговори, щоб опіся скласти вину на Європейський Союз, а не на Туреччину».

Незважаючи на «дружні відносини» з Ердоганом, Юнкер сказав:

«Туреччини віддаляється від Європити велики кроками».

Слова Юнкера нагадували те, що заявив комісар ЄС із розширення Йоганнес Ган, який сказав, що Туреччина продовжуватиме відхід від Європи, якщо не змінить курсу.

Погіршення відносин між обома сторонами зупинило намагання Туреччини стати членом Європейського Союзу, бажання, яке Ган назвав «нереалістичним» доти, доки Ердоган залишається президентом.

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