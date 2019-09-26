За викриттям липневої розмови Трампа та Зеленського стоїть агент ЦРУ, який працював у Білому домі – The New York Times

Співробітник ЦРУ, який протягом недовгого часу працював у Білому домі, був джерелом викриття буцімто спроб президента США Дональда Трампа отримати допомогу від влади України з метою переобрання на виборах у 2020-му році. Про це у четвер повідомило видання The New York Times.



Численні оглядачі відзначають, що The New York Times, вказуючи на джерело викриття, може створювати небезпеку для викривача.

Повідомлення невідомого викривача викликало політичний скандал у США та підштовхнуло Демократичну партію до ініцювання початку процедури імпічменту Дональда Трампа. Президент США заперечує будь-які неналежні дії або спроби тиску на Україну. У ході спільної прес-конференції із Трампом президент України Володимир Зеленський також заявив про відсутність тиску на себе.

При цьому оприлюднений Білим домом зміст липневої розмови між президентами США та України зафікусував, що Трамп просив розібратись із ситуацією навколо працевлаштування сина свого ймовірного конкурента на виборах 2020-го року Джо Байдена Хантера в компанії українського бізнесмена Злочевського.

Після публікації змісту розмови демократи продовжили наполягати на наявності підстав для імпічменту президента США. Натомість у Республіканській партії звинуватили Демократів у спробах за будь-яку ціну нашокодити Трампу. Президент США заявив, що оприлюднення змісту розмови виправдало його.

Посилаючись на поінформовані джерела, The New York Times повідомляє, що офіцер ЦРУ, який виступив викривачем буцімто порушень Трампа, вже повернувся до Центрального розвідувального управління. При цьому відзначається, що викривач не був безспосередньо ознайомлений зі змістом розмови, але дізнався про нього у ході роботи у Білому домі.

У четвер, до того як матеріал The New York Times було оприлюднено, президент США Дональд Трамп заявив, що викривач вчинив, як шпигун, та назвав дії Демократичної партії "ганебними".

Видання The New York Times відзначає, що той факт, що викривач є агентом ЦРУ, посилить довіру до його викриття. Між тим відомості про особу викривача накладаються і на минулі скарги Трампа про те, що американські спецслужби (зокрема ЦРУ під орудою екс-директора Джона Бреннана - прим. ГА) начебто налаштовані проти нього і намагались недопустити його обрання президентом США .

Дивіться також: Свідчення Директора національної розвідки стосовно скарги викривача