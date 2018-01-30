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США обіцяють нові санкції щодо Росії протягом 2-3 місяців – міністр фінансів Мнучин

  • Голос Америки
Стів Мнучин

Стів Мнучин відреагував на обурення законодавців США рішенням адміністрації Трампа не запроваджувати нових санкцій проти Росії

Міністр фінансів США Стів Мнучин у вівторок заявив, що адміністрація Трампа запровадить фінансові санкції на цілу низку російських багатіїв, незважаючи на те, що президент відмовився це зробити до встановленого Конгресом терміну.

Виступаючи на слуханнях у Сенатському комітету з банківських справ, Мнучина піддали гострій критиці як республіканці, так і демократи з приводу рішення адміністрації не запровадити санкції, згідно з вимогою, до 29 січня.

«Це не слід тлумачити, що мовляв ми не будемо накладати санкції на фігурантів тієї доповіді», - сказав Мнучин під час слухань.

Він додав, що оприлюднений у понеділок список підозрюваних осіб, які фінансують політичну діяльність російського уряду, не має на маеті замінити фінансові обмеження, що їх вимагає Конгрес в ухваленому минулого року законодавстві.

Мнучин намагався заспокоїти обурених рішенням адміністрації сенаторів, запевняючи їх, що «ця доповідь призведе до нових санкцій», і що вони будуть запроваджені вже «протягом двох-трьох місяців».

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