Демократи відкликали пропозицію з фінансування стіни Трампа

Демократична партія в Конгресі відкликала свою пропозицію з фінансування проекту Трампа з побудови стіни на кордоні з Мексикою, після того, як у Сенаті поновились переговори з питання нелегальних мігрантів, так званих "мрійників", які потрапили у США в дитячому віці і права яких захищає закон DACA.

Через день після поновлення роботи федерального уряду в повноцінному режимі, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер повідомив, що він відкликає пропозицію через те, що, на його думку, Трамп не дотримався угоди, досягнутої в п’ятницю.

"Ми маємо розпочати на новій основі, і пропозиція стосовно стіни більше не діє", - заявив репортерам Чак Шумер.

Трамп розмістив повідомлення в Twitter: "Засмучений Чак Шумер повністю розуміє, особливо після принизливої поразки, що якщо не буде стіни, не буде DACA. Маємо забезпечити безпеку, поряд з потужною обороною для нашого величного народу!".

У вівторок конгресмени висловили занепокоєння, що республіканці в Палаті представників будуть і надалі просувати законопроект з імміграції, згідно з яким майже 800 тисяч нелегальних мігрантів, так званих "мрійників", які потрапили у США в дитячому віці, отримають поновлення свого легального статусу на три роки, замість теперішньої можливості отримати громадянство.

У свою чергу, в рамках діалогу про імміграцію, Трамп звернувся до Конгресу за коштами на фінансування побудови стіни на кордоні з Мексикою.

Сенатор-демократ Ричард Дурбін у відповідь на питання журналістів чи Шумер пропонував Трампу згоду на те, щоб голосувати за виділення 25 мільярдів доларів на побудову стіни, сказав, що "він це зробив у контексті переговорів".

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