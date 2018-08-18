Сенатор-друг України звинуватив ФБР у подвійних стандартах щодо Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є активним поборником санкцій щодо Росії, відвідував зону АТО в Україні та отримав державну відзнаку від президента України Петра Порошенка, у листі до директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея звинуватив американських слідчих у подвійних стандартах щодо Дональда Трампа. Про це повідомляє The Washington Times.

Причиною для заяви Грема стала інформація про те, що 5 років тому ФБР повідомило сенатоці-демократу Діані Файнстін про підозри щодо її багаторічного спіробітника у роботі на розвідку Китаю. Файнстін на той час була головою Сенатського комітету із розвідки. Американські спецслжуби підозрювали її співробітника у передачі інформації до консульства Китаю у Сан-Франциско.

Я дуже стурбований тим, що до виборчого штабу Трампа не поставились так само

Співробітник офісу Файнстін протягом багатьох років працював із сенаторкою і серед іншого виконував функції налагодження контактів із громадою американців китайського походження та постійно офіційно відвідував консульство Китаю. Один із американських посадовців повідомив ЗМІ, що за надані уряду Китаю послуги спіробітника Файнстін могли би "нагородити" у Китаї.

Після того, як сенаторка отримала інформацію про підозри, спіробітника було негайно звільнено, але надалі справу зам'яли, уникнувши розголосу та кримінальних звинувачень.

Ставлення до даного співробітника та сенаторки-демократа, на думку сенатора-республіканця, різко розходиться із тим, як американські спецслжуби поставились до підозр щодо спіробітників виборчого штабу Трампу у співпраці з Росією. Як відомо, за окремими співробітниками штабу було встановлено стеження, яке зрештою вилилося у розслідування спеціального прокурора США Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США. Президент США називає останнє "полюванням на відьом".

"Хоча я ціную старанність ФБР, яке ідентифікувало співробітника із можливими зв'язками із урядом Китаю та належно поінформувало сенаторку Файнстін, я дуже стурбований тим, що до виборчого штабу Трампа не поставились так само", - відзначив Грем у своєму листі до директора ФБР Крістофера Рея.

Раніше в інтерв'ю Грем також розкритикував ФБР за непослідованість у підходах.

"Якого чорта відбуваєтья в ФБР? Якщо таке має місце в офісі законодавця, якщо ФБР дізнається, що наші співробітники можуть мати зв'язки із закордонним урядом, вони мають нас інформувати", - заявив Грем в інтерв'ю минулого тижня.

Тож сенаторці Файнстін розповіли, що в її таборі шпигун, а Трампу - ін. То це була зумисна провокація спецслужб...?

Раніше сам президент Трамп висловив здивування, чому американські спецслужби не повідомили йому, що вели розслідування щодо керівника його виборчої кампанії Пола Манафорта.

"Чому на етапі, коли я став одним із останніх двох кандидатів, які змагались за президентство у США, ФБР та Мін'юст США не сказали мені, що вони таємно розслідують Пола Манафорта (за звинуваченнями 10-річної давнини, від яких раніше самі відмовились) під час моєї кампанії? Вони мали мені повідомити", - заявив Дональд Трамп у червні.

Президент США не лишив без уваги і ситуацію із демократкою Файнстін і повторив думку, що американські спецслужби часів Обами, стежачи за його співробітниками, виконували політичне замовлення.

"Тож сенаторці Файнстін розповіли, що в її таборі шпигун, а Трампу - ні. То це була зумисна провокація спецслужб, чи вони просто хотіли використати співробітника моєї кампанії Пейджа (стеження за останнім та самі обставини початку стеження за ним лежать в основі обґрунтування роботи спеціального прокурора Мюллера та критики, пов'язаної із цим - прим. ГА) як виправдання, щоб шпигувати?", - твітував Трамп.

Дональд Трамп, як видається, обстоює думку, що стеження за його кампанією американськими спецслужбами відбувалось у період виборчої кампанії з метою сприяти перемозі Гілларі Клінтон, а "зв'язки із Росією" були лише виправданням стеження за політичним супротивником. Після завершення виборів, вважає Трамп, прихильники Демократичної партії США у лавах спецслужб та їхні поплічники пішли на ескалацію розслідування з метою тепер уже дискредитувати перемогу Трампа на виборах та домогтися його відсторонення від влади.

Як докази такої думки президент та його прихильники наводять нові дані про упередежність щодо Трампа провідних посадовців Мін'юсту США та слідчих у команді спеціального прокурора Роберта Мюллера.

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