Що буде з Манафортом далі?

У федеральному суді у місті Александрія наступний етап розгляду справи проти Манафорта відбувається за зачиненими дверима. Присяжні – 6 чоловіків та 6 жінок – вирішують, чи винний Манафорт за кожним пунктом звинувачення.

Вони мають окремо розглянути та одноголосно проголосувати за 18 пунктами звинувачень в ухилянні від податків, банківському шахрайстві та приховуванні іноземних рахунків.

У разі «підвішеної лави присяжних» суддя може закрити справу через процесуальні помилки

Після цього присяжні оголосять своє рішення під час відкритого судового засідання. Суддя, як пояснив Голосу Америки Джин Берд, партнер юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP, може і не погодитися з рішенням присяжних з одного чи кількох пунктів, у разі якщо вони винесли звинувачувальний вирок.

«Він може сказати, що жодна розсудлива лава присяжних не може прийняти таке рішення, бо не було надано достатньо доказів його провини».

Наступним кроком стане визначення терміну покарання Манафорту за тими пунктами звинувачення, за якими він буде визнаний винним. Термін, за складною формулою, визначає окреме урядове агентство, - Центр визначення та підрахування терміну ув’язнення Пенітенціарного бюро. З цього питання пройдуть ще одні слухання, де прокурори представлять свою думку щодо терміну ув’язнення, а сторона захисту матиме можливість аргументувати, чому покарання має бути меншим, для чого вони можуть запросити свідків та представити документи.

Після цього прокуратура може відкрити справу проти Манафорта заново і увесь судовий розгляд почнеться з початку

«Рішення приймає суддя одноосібно, і в моїй практиці був випадок, коли суддя призначив винному термін, який він вже відсидів, плюс 1 день. Формально він отримав покарання, але фактично його випустили на свободу», - говорить Берд.

У разі звинувачувального вироку, захист Манафорта може його обжалувати в Окружному, а далі і у Верховному суді.

Берд говорить, що незважаючи на всі документи та свідчення, представлені прокурорами в суді протягом понад двох тижнів, він не брався б передрікати, яким буде рішення присяжних.

«З одного боку, ми маємо серйозну доказову базу, було представлено чимало документів, що вказують на провину Манафорта. Навіть його захисник сказав, що його клієнт надав неправдиву інформацію своєму бухгалтеру. Він це не спеціально зробив, але зробив. З іншого боку, якщо навіть 1 людина з 12 членів лави присяжних вирішить, що ця справа є політично вмотивованою, то він може «підвісити» присяжних (hang jury), іншими словами не дати присяжним досягти одноголосного рішення. Якщо ми на початку наступного тижня все ще не матимемо вердикту, то це підстава для звинувачення почати хвилюватися. Це означитиме, що там щось відбувається, щось їм заважає досягти одноголосного рішення», - роповів Берд.

У разі «підвішеної лави присяжних» суддя може закрити справу через процесуальні помилки. Після цього прокуратура може відкрити справу проти Манафорта заново і увесь судовий розгляд почнеться з початку.

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