Трамп став на захист Манафорта, назвавши його "гарною людиною"

Президент Трамп виступив на захист колишнього очільника своєї політичної кампанії Пола Марафорта, заявивши, що той є "гарною людиною".

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому, Трамп сказав, що Манафорт працював на його кампанію лише короткий строк і назвав суд "дуже сумним днем для країни".

"Він - дуже гарна людина і дуже сумно те, що вони зробили Полу Манафорту", - заявив Трамп.

Наразі, справа Манафорта перебуває на розгляді журі присяжних. Вони мають окремо розглянути та одноголосно проголосувати за 18 пунктами звинувачень в ухилянні від податків, банківському шахрайстві та приховуванні іноземних рахунків.

Після цього присяжні оголосять своє рішення під час відкритого судового засідання.

На Манафорта також очікує наступний судовий процес, що відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія.

Як повідомляється, команда Мюллера має понад тисячу доказів, які можна буде представити у федеральній справі Манафорта щодо міжнародного лобіювання та відмивання грошей.

Прокурор Ґреґ Андрес заявив у суді Вірджинії, що 388 документів були подані як докази в першій справі.

Більшість доказів у двох кримінальних справах не повторюються, повідомляє CNN.

Обидві справи стосуються того часу, коли Манафорт працював як політичний консультант в Україні. Його звинувачують у незаконному лобіюванні, а також податковому і фінансовому шахрайстві.

Обвинувальний висновок Манафорта був результатом роботи команди Мюллер під час розслідування російського втручання у президентські вибори 2016 року, зокрема, того, чи змовилися Москва з учасниками кампанії Трампа.

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