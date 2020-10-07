Які нові обмеження для отримувачів робочої візи H-1B для висококваліфікованих працівників запровадив уряд США

Американський уряд вводить нові обмеження щодо віз типу H-1B для висококваліфікованих працівників в межах політики президента Дональда Трампа із перебудови системи, за якою американські роботодавці можуть запрошувати іноземних працівників і платити їм нижчі зарплати, пише CBS News.

Нове розпорядження Міністерства праці США вимагає, щоб американські компанії підвищили зарплати для отримувачів віз H-1B, що за словами посадвоців зробить пошук дешевої робочої сили за кордоном не вигідним.

Ми виконуємо обіцянку президента Трампа... захистити американців від тих, хто хоче використати нашу систему задля власної вигоди

А розпорядження Міністерства із внутрішньої безпеки США окреслює "спеціальні професії", в яких можуть кваліфікуватись заявники, що хочуть отримати H-1B. Від них тепер вимагатимуть підтвердження диплома університету у професійній галузі, в якій вони хочуть працювати. Також якщо таких працівників наймають через треті компанії, їм видаватимуть ці візи на один рік замість трьох.

Кен Кучінеллі, виконувач обов'язків директора Служби громадянства та імміграції США (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS) заявив: "Ми виконуємо обіцянку президента Трампа, яку він дав американському народу майже чотири роки тому, - відновити цілісність імміграційної системи, захистити американців від тих, хто хоче використати нашу систему задля власної вигоди, і ніколи не забувати кожного американця, який тяжко працює, щоб забезпечувати свою родину. [...] Це рішення допоможе нам відбудувати нашу економіку й повернути американцям роботу".

Українці станом на 2018 рік були на 25-му місці за кількістю отриманих таких віз - загалом 720

Візи категорії H-1B видають професіоналам у галузях, де потребують високої кваліфікації, вони дуже поширені серед працівників IT-сектору, зокрема у Кремнієвій долині. Щороку шляхом лотереї видають 85 тисяч таких віз. Найбільше їх видають вихідцям з Індії, Китаю та Канади. Українці станом на 2018 рік були на 25-му місці за кількістю отриманих таких віз - загалом 720.

Із програмою H-1B є чимало проблем, включаючи випадки, коли такі працівники заміщають американських

Як вважає Сара Пінс, експертка позапартійного Інституту міграційної політики (Migration Policy Institute), нові правила для видачі таких віз можуть зашкодити компаніям і працівникам: "Із програмою H-1B є чимало проблем, включаючи випадки, коли такі працівники заміщають американських. Цю проблему треба вирішувати. Але адміністрація Трампа вирішує її, караючи ​всіх працівників на візі H-1B workers". Вона радить скоріше зобов'язувати роботодавців доводити, що такі іноземні працівники не забиратимуть робочі місця в американців.

Голос Америки також повідомляв, що наприкінці вересня обмеження щодо тривалості дії перебування у країні запропонували також для студентів із візою F-1.

адміністрація Трампа "не терпітиме звільнення працьовитих американців в гонитві за дешевою іноземною робочою силою"

У серпні президент Дональд Трамп підписав указ про пріоритетний найм американців на роботу, покликаний запобігти заміщенню американських працівників іноземними. Як підкреслюється у заяві Білого дому, адміністрація Трампа "не терпітиме звільнення працьовитих американців в гонитві за дешевою іноземною робочою силою".

Нагадаємо, на початку року адміністрація президента зробила імміграційні правила більш суворими, а після початку пандемії коронавірусу США спершу призупинили видачу всіх імміграційних і неімміграційних.

Пізніше Дональд Трамп видав прокламацію, яка тимчасово призупинила в’їзд в країну іноземним працівникам із візами – H-1B, L-1 (для переведення в межах однієї компанії), H-2B (для малокваліфікованих працівників) та J-1 (учасникам освітніх програм), а також представникам їхніх родин.​

Також міграційна служба оголосила про підвищення вартості оформлення деяких міграційних документів, однак нещодавно суд заборонив це робити.

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