Трамп прийме в Білому домі прем'єра Індії: "Америка понад усе" та "Зроблено в Індії"

У понеділок в Білому домі відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

"Це буде сильна дискусія", - заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

"Ми справді прагнемо розгорнути червону доріжку", - сказав один з американських чиновників про візит, що включатиме першу вечерю, яку Дональд Трамп проведе у Білому домі для іноземного гостя.

"Це два дуже популістських лідери" з прагненнями до трансформації, відзначає Сату Лімай, директор вашингтонського офісу Центру "Схід-Захід", що займається просуванням публічної дипломатії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Трампа та Моді розділяють не тільки 12,000 кілометрів: Моді допомагав його батькові продавати чай з вуличного прилавка в Гуджараті, а Трамп побудував свою бізнес-імперію на нерухомості.

Але от що вони обидва поділяють, так це ентузіазм до Твіттера. У Трампа - 32.8 мільйонів послідовників у Твіттері, у Моді - 31 мільйон.

"Їх особистий досвід не має значення на даний момент", - пояснює Лімай. "Вони професійні переговірники".

"США хочуть ставитися до Індії як до головного партнера з питань оборони на конкретних умовах [нарівні] з нашими найближчими союзниками та партнерами", - говорить один з високопоставлених американських чиновників.

Що очікується?

Каліфорнійський виробник дронів "Дженерал Атомікс" підтверджує, що очікується угода про продаж неозброєних безпілотників 22 Гардіан (MQ-9) для військово-морського флоту Індії для морського патрулювання.

Також, можливо, буде попередня угода між Локхід Мартін та Тата Адвансд Сістемс щодо виробництва винищувачів F-16 в Індії.

Колишній високопоставлений дипломат США, який служив на посту в Індії на початку 90-х років за часів президента Джорджа Буша, Томас Пікерінг, говорить, що він стурбований тим, що два лідери можуть зосередитися на короткостроковій економічній вигоді.

Пікерінг також каже, що адміністрація Трампа повинна побачити, що Індія "підтримує цінності та ідеї, які набагато ближчі до наших, ніж інша домінуюча країна в Азії" - Китай.

"Індія не хоче відносин із США, побудованими на анти-китайській політиці", директор вашингтонського офісу Центру "Схід-Захід" Лімай.

Обидва уряди працюють над спільною заявою про боротьбу з тероризмом, і один із посадовців Білого дому каже: "Ми можемо розраховувати на нові ініціативи щодо співробітництва в галузі боротьби з тероризмом".

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