Антикорупційний суд зможе вже запрацювати з 2019-го року – Ірина Геращенко

Цими днями перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко перебувала у Вашингтоні з робочим візитом, у ході якого вона зустрічалася із американськими законодавцями та низкою високопосадовців у Державному департаменті та Пентагоні.

В екслюзивному інтер’ю «Голосу Америки» вона розповіла, що фокус США на таку важливу сферу як боротьба з корупцією є наздзвичайно чітким і, що не може бути компромісів.

«Я підтримую цю позицію. Але в той же час, мені здається, що дуже важливо, щоб ми усвідомлювали наступне: абсолютно очевидно, що і антикорупційні системи і силові структури і судова гілка влади - тому що вона є дуже важливою у боротьбі з корупцією - мають працювати незалежно. Це аксіома. Але так само акціомою є і те, що ці структури не можуть взаємопоборюватися – вони повинні працювати в одному правовому полі на спільний результат, на боротьбу зі злом, і так само не припустимо втягувати ці структури в політику», - заявила віце-спікер Верховної Ради.

Антикорупційні структури створені задля боротьби із корупцією, вони мають в цьому питанні захищати закон

Вона зазначила, що певні люди в середині України дозволяють собі говорити, що антикорупційні системи можуть використовуватися і будуть використовуватися для зміни влади.

За її словами, антикорупційні структури створені задля боротьби із корупцією, вони мають в цьому питанні захищати закон.

«Що стосується моєї позиції стосовно роботи антикорупційних структур, очевидно, що влада має створити умови для їх незалежної роботи і в цьому контексті український парламент проголосував за фінансування, достатнє, всіх антикорпуційних органів на 2018-й рік – в новому бюджеті. Окрім цього, я думаю ще протягом, до кінця нинішньої сесії, вірогідніше, за все в січні в парламенті буде все ж таки в першому читанні розглянуто новий законопроект про антикорупційний і також про військовий суди і, я думаю, будуть внесені найближчим часом - в результаті тих напрацювань, робоча група, яку ініціює президент – буде створена і вона працює – ми проголосуємо за це в першому читанні. Так само в мене немає сумнівів що протягом наступного року антикорупційний суд буде створено, і що він зможе вже запрацювати з 19-го року», - заявила в екслюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» у Вашингтоні перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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