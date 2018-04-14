«Росія покривала злочини режиму Асада проти власного народу» – постпред США при ООН

Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що Сполучені Штати не дозволять режиму Башара Асада надалі застосовувати хімічну зброю для «масового вбивства».

Виступаючи на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою Росії, Гейлі заявила, що час розмов про звірства режиму Асада закінчився минулої ночі. Вона нагадала, що Росія несе відповідальність за те, що покривала злочини сирійського режиму проти власного народу, зокрема - використання хімічної зброї. І цьому тепер буде покладено край. Вона сказав, що Асад використовував вето, яке РФ постійно накладала на резолюції з осудом Сирії, як зелене світло для застосування хімічної зброї.

Ми дали дипломатії чимало шансів на успіх», але Росія заблокувала заходи в Раді Безпеки ООН щодо хімічної зброї Сирії шість разів

Стратегія США стосовно врегулювання сирійського конфлікту не змінилася, зазначила постпред. «Одначе Сирія змусила нас вдатися до дій через застосування нею хімічної зброї», - заявила Гейлі. Дії США «виправдані, легітимні і пропорційні», - наголосила вона.

Посол США звинуватила Росію у «кампанії дезінформації». Вона підкреслила, що жертви хімічної атаки в Думі не є «фейковими новинами».

«Ми дали дипломатії чимало шансів на успіх», але Росія, - заявила Гейлі - заблокувала заходи в Раді Безпеки ООН щодо сирійської хімічної зброї шість разів».

«Ми не стоятимемо осторонь, коли Росія зневажатиме і порушуватиме всі міжнародні норми, які ми цінуємо», - заявила Ніккі Гейлі на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у суботу.

У своєму виступі, постійний представник Росії при ООН Василь Небезня гостро засудив військову операцію в Сирії.

«США догоджають терористам і ситуація, яка існує зараз, є руйнівною. США і їх союзники продовжують явно ігнорувати міжнародні права», - заявив Небезня.

Він назвав «ганьбою» те, що коаліція посилалася на Конституцію США як на причину ракетних ударів прти Сирії.

«Цікаво, що думатимуть Британія і Франція, коли вони усвідомлять, що порушили міжнародне право, посилаючись на Конституцію США», - заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небезня..

Раніше, пізно ввечері в п'ятницю, генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттереш зробив заяву, в якій закликав при вирішенні питань миру та безпеки діяти відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.



«Я наполегливо закликаю всі держави-члени проявляти стриманість в цих небезпечних умовах і уникати будь-яких дій, які могли б загострити ситуацію і посилити страждання сирійського народу», - заявив Ґуттереш.

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