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США

Ізраїль вважає удар по Сирії важливим сигналом для «осі зла»

  • Голос Америки
Беньямін Нетаньгу

Члени очолюваної США коаліції заздалегідь попередили Ізраїль про спецоперацію



Ракетні удари по об'єктах в Сирії стали «важливим сигналом» для влади Ірану та ліванського угруповання Гезболла, цитує агентство Reuters члена кабінету міністрів Ізраїлю.

«Застосування хімічної зброї є перетином «червоної лінії», що його більше не може терпіти людство, - написав у своєму Twitter Йоав Ґаллант, що входить до складу радників прем'єра країни з національної безпеки. - Американська атака є важливим сигналом для 'осі зла' - Ірану, Сирії і Гезболли».

Представник влади Ізраїлю повідомив, що уряд заздалегідь отримав інформацію про атаку.

«Приблизно за 12 або за 24 години до нападу, я думаю», - уточнив він інформаційному агентству.

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