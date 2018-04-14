У Вашингтоні підвели перші підсумки ракетних ударів по Сирії

Пентагон назвав три головні цілі ракетної атаки



У ніч на суботу в військовому відомстві США повідомили, що в ході атаки на об'єкти в Сирії головними цілями стали три «мішені», безпосередньо пов'язані з виробництвом і застосуванням хімічної зброї. Всього під час короткострокової операції американські, французькі і британські сили випустили понад 120 ракет.



У числі основних мішеней виявилися об'єкти, розташовані в Дамаску, а також в місті Гомс, приблизно за 100 кілометрів на північ від столиці.



В ході брифінгу в Пентагоні глава Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд повідомив, що першою метою став «військовий науково-дослідний центр, розташований в межах міської межі Дамаска ... де досліджувалися технології, пов'язані зі створенням, виробництвом і випробуванням хімічної і біологічної зброї».



Ще дві мети були розташовані неподалік від Гомса. Це сховище хімічної зброї на захід від міста - за даними американських військових саме там зберігаються основні запаси зарину, що використовується режимом, а також ще один військовий об'єкт, «що включає в себе як сховище хімзброї, так і командний пункт, що має важливе значення».



У Пентагоні поки що не повідомляють, які саме сили були використані в ході операції. За словами генерала Джозефа Данфорда, в акції були задіяні як морські, так і повітряні сили США, Франції і Великобританії.



Пізніше представник американського військового відомства уточнив, що в операції брали участь як мінімум один американський бойовий корабель, що знаходиться в Червоному морі, а також стратегічні бомбардувальники B-1.

Державне телебачення Сирії повідомило, що в ході нальоту сили ППО збили 13 ракет в передмісті Дамаска Аль-Кисва.



Відповідаючи на запитання журналістів в Пентагоні, генерал Данфорд підтвердив, що спроби збити ракети коаліції дійсно були зафіксовані. При цьому міністр оборони США Джим Маттіс підкреслив, що йому не відомо про будь-які втрати у сил США.



У Пентагоні також заявили, що поки що не отримали інформації «про будь-яку активністьі з боку Росії» у відповідь на ракетний удар коаліції.