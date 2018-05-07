США готують українських військових до боїв на передовій в «гібридній війні» з Росією

Сценарій: Напад із-засідки в замерзлому сосновому лісі. Підтримувані Росією сепаратисти напали зненацька на групу українських військових. У хаосі, українські сили, заховавшись у лісі, починають стріляти у відповідь.

Але укрїанські воїни використовували холості патрони. Цим разом, це було військове навчання, кероване збройними силами США. Проте, українські військовослужбовці, які брали участь у тренуванні, невдовзі вирушатимуть на справжню передову.

Про це розповідає Голлі Вільямс у сюжеті для CBS News.

Україна стоїть на передовій нової «холодної війни» з Росією

Сполучені Штати підтримують свого союзника – Україну – у війні проти підтримуваних Росією бойовиків, які від 2014 року захопили контроль над певними територіями в східній Україні. Внаслідок конфлікту, за деякими даними, загинуло понад 10 тисяч осіб.

Військовослужбовці з Національної гвардії штату Нью-Йорк проводили навчання на військовому полігоні на заході України.

Підполковник армії США Вільям Мирфі перебуває в Яворові від листопада. Він сказав CBS News, що українці не мають потрібного їм устаткування, але незважаючи на те - дають собі раду, і то досить добре.

Сполучені Штати посилюють свою підтримку України, зазначає Голлі Вільямс, вказавши на поставку цього місяця більше 200 ппротитанкових ракет «Джавелін».

«Вони переймають від нас найновіший досвід гібридної війни з Росією», - заявив президент України Петро Порошенко. «Від них ми вчимося вироблення повноцінної стратегії та розробки тактики, що посилює ефективність української армії».

Порошенко хоче більше зброї від США, та миротворців ООН. Україна стоїть на передовій нової «холодної війни» з Росією, - твердить Порошенко.

«Вони прагнуть повернення до часів Радянського Союзу», - заявив український президент, додавши, що «Путін, який у понеділок склав присягу на четвертий термін на посаді президента Росії, хоче знову завоювати Україну і відбудувати «Російську імперію».

Україна каже, що тисячі росіян воюють на Донбасі, пліч-о-пліч з бойовиками-сепаратистами. Москва, натомість, заперечує свою причетність до цього конфлікту.

Полковник Денніс Ділі, який очолює групу американських військових, які проводять навчання в Україні, також згадує період «холодної війни». Українці використовують танки радянських часів – танки, які російський ворог застосовував, коли Ділі служив в армії США в Європі у 1980-х роках.

«Холодна війна» закінчилася у 1991 році, однак тепер небезпечний конфлікт в Україні призводить до загострення протистяння між Заходом та Росією, - пише Голлі Вільямс у сюжеті для CBS News.

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