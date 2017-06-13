Сенатори США домовилися про нові санкції щодо Росії

Законопроект, що передбачає широкі санкції проти Москви, планують винести на голосування вже цього тижня



Американські сенатори дійшли згоди щодо законопроекту про запровадження нових санкцій проти Росії, включаючи положення, що забороняє Білому дому пом’якшувати, призупиняти або скасовувати санкції без схвалення Конгресу.



Угода, яку буде оформлено у вигляді поправки до законопроекту про санкції проти Ірану, ставить собі за мету покарати Росію за її дії, включаючи втручання в президентські вибори в США в 2016 році, анексію українського Криму і підтримку уряду Сирії в шестирічній громадянській війні.



Законопроект про санкції щодо Ірану планують винести на голосування вже цього тижня.



«Поправка до законопроекту про санкції проти Ірану зберігає і значно розширює санкції проти уряду Росії у відповідь на порушення територіальної цілісності України і Криму, зухвалі кібератаки і втручання в хід виборів, а також на триваючу агресію в Сирії», - йдеться в спільній заяві сенаторів Майкла Крейпо, Шеррода Брауна, Роберта Коркера і Бенджаміна Кардина.





Законопроект не тільки вводить процедуру схвалення Конгресом змін в режимі санкцій, а й вводить нові санкції.



У повідомленні, розміщеному на сайті комітету Сенату з банківських питань, зазначається, що пропоновані поправки передбачають:



- запровадження обов'язкової процедури схвалення Конгресом рішення про пом’якшення, призупинення або скасування санкцій;



- надання статусу закону і посилення діючих санкцій, зафіксованих в указах, в тому числі санкцій проти деяких російських проектів в сфері енергетики та кредитного фінансування в ключових секторах економіки;



- запровадження нових санкцій проти російських корупціонерів; осіб, які намагаються обійти санкції; осіб, причетних до серйозних порушень прав людини; постачальників зброї режиму Асада; осіб, які здійснюють шкідливу діяльність в кіберпросторі від імені російського уряду; осіб, причетних до корумпованої приватизації державних активів; а також тих осіб, що підтримують ділові зв'язки з російською розвідкою і оборонними секторами;



- можливість запровадження широких нових санкцій проти ключових секторів російської економіки, включаючи гірничодобувну і металообробну промисловість, а також морський і залізничний транспорт;



Крім того, законопроект санкціонує надання потужної підтримки з метою зміцнення демократичних інститутів і протидії дезінформації в країнах Центральної та Східної Європи, уразливих до російської агресії і втручанню. Він також передбачає дослідження потоків незаконного фінансування з участю Росії і проведення офіційної оцінки економічного впливу російських державних організацій на США.



Законопроект підтримують як республіканці, так і демократи. Очікується, що він буде схвалений Сенатом без особливих проблем.



Щоб стати законом, він також повинен бути схвалений Палатою представників і підписаний президентом Дональдом Трампом. Деякі прихильники законопроекту кажуть, що в Конгресі знайдеться достатня підтримка для подолання президентського вето, якщо Трамп не підпише документ.

Читайте також: Якщо Трамп не «покарає» Росію за те, що вона зробила, він «зрадить демократію» – сенатор Ґрем



«Ці додаткові санкції стануть потужним двопартійним сигналом на адресу Росії і будь-якої іншої країни, яка спробує втрутитися в наші вибори, що вони будуть покарані», - заявив сенатор-демократ Чак Шумер.



Росія заперечує спроби втручання в американські вибори, а Трамп відкидає будь-які припущення про змову.



У грудні минулого року адміністрація президента Барака Обами запровадила санкції проти російських бізнесменів і компаній за дії Росії в Україні. Санкції були зафіксовані в президентському указі.

Дивіться також: Американський бізнес в Україні: «Зараз у нас найкращі за 25 років стосунки із владою»