Світ відзначає день пам’яті жертв Голокосту

Сьогодні весь світ вшановує пам’ять жертв Голокосту, катастрофи європейських євреїв та осіб інших національностей, які загинули під час Другої світової війни в результаті злочинної політики нацистів.

У п’ятницю Білий дім оприлюднив заяву з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв Голокосту, в якій згадав про 6 мільйонів убитих нацистами євреїв.

«…Відзначаємо 73 роковини визволення нацистського табору смері і концентраційного табору Auschwitz-Birkenau в Польщі, сказано в заявi Білого дому. З цієї нагоди ми пам’ятаємо про систематичне переслідування і брутальне вбивство шести мільйонів євреїв. У таборах смерті і під негуманним правлінням нацисти також ув’язнили і вбили мільйони слов’ян, циган, гомосексуалістів, калік, священиків і релігійних лідерів, та інших людей, які відважно виступали проти брутального режиму».

Цього Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв Голокосту ми визнаємо цю темну сторінку в історії людства і обіцяємо, що не дозволимо її повторення, сказано в заяві.

Міністр закордонних справ Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон, який відвідує Варшаву, провів розмови з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем і поклав вінок до пам’ятника героям Повстання у Варшавському ґетто. Американський дипломат заявив, що геноцид, який стався в нацистських таборах смерті на території окупованої Польщі, ніколи не може повторитися.

Ці роковини, нагадують нам, що ми ніколи не можемо бути байдужими перед лицем зла, сказав американський гість.

Як пише видання Politico, рік тому, в заяві Білого дому з нагоди Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв Голокосту, не згадано, через помилку, єврейських жертв, що викликало критику з боку громадськості.

Відвідини Тіллерсоном Варшави мають також на меті посилити стратегічне партнерство з Польщею. В суботу він мав розмови з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким і головою партії Право і справедливість Ярославом Качинським.

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