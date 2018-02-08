Голова СБУ схвально відгукнувся про Трампа, здивувавши журналістів Bloomberg

Військова та розвідувальна співпраця важливіше для України, ніж заяви Трампа.

Такий висновок робить журналіст Bloomberg в статті "Головний шпигун України задоволений Трампом".

Василь Грицак є останнім від кого можна очікувати похвал на адресу президента Трампа за його політику стосовно Росії, вважає видання.

Так, минулого літа Трамп погодився на створення американсько-російської комісії з питань кіберзагроз, що викликало здивування з огляду на те, що Росія провела хакерський напад на Демократичну партію в 2016 році. Пропозицію Трампа не було втілено.

Нещодавно, адміністрація поінформувала Конгрес, що не буде вводити нові санкції, які Конгрес схвалив минулого року у відповідь на втручання до виборів, викликавши різку критику Конгресу.

Точка зору Грицака інша. На зустрічі з журналістами в Вашингтоні 6 лютого, Грицак наголосив: "Я переконаний, що президент Трамп розуміє загрози для України від Росії".

Такі слова очікувані, переконане видання, адже Україна – слабка країна і потребує допомоги США і не хоче без причини сперечатись з президентом США.

Грицак навів такі аргументи на користь політики Трампа: "ми аналізуємо дії уряду США. Це включає не тільки санкції, але і надання летальної зброї та інші дії". "Наші контакти з американською розвідкою зараз на висоті", - зазначив Грицак.

Хоча адміністрація Обами змогла ввести і підтримувати важливі санкції, вона все ж не хотіла надто близької співпраці з військовими та розвідкою США і утримувалась від надання летальної зброї Україні.

Адміністрація Трампа схвалила надання летальної зброї Україні. Також Служба Грицака має більш тісну співпрацю з ЦРУ стосовно розслідувань.

Навіть без допомоги на полі бою, присутність США в Україні злить Росію. "Росія постійно твердить", що ЦРУ та українська розвідка "об’єднались разом і всюди є разом", - зазначив Грицак.

"Кожного дня вони бачать людей в камуфляжі, і говорять що ЦРУ є в Україні. Коли наші снайпери ефективно працюють, російська пропаганда набирає обертів". "Це показує, що вони вас бояться", - говорить Грицак.

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