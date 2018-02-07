Як Трамп вийшов переможцем у протистоянні з Росією?

Уже понад рік продовжується розслідування щодо президента Трампа, запідозреного у можливій таємній змові з президентом РФ Володимиром Путіним. Якщо була б така змова, Путін допоміг би в обранні Трампа президентом США, а Трамп сприяв би Путіну в реалізції його глобальних планів, пише видання The Hill.

Водночас сотні слідчих вивчають можливе російське втручання у президентські вибори 2016 року, але зовсім мало говориться про другу частину ймовірної змови – чи Трамп дійсно допоміг Росії? Відповідь буде негативною.

Насправді рішення Трампа завдали великого удару російській економіці, яка і без того була сировинною базою світу – експортером енергоресурсів, металей і деревини. Росія експортує чималу кількість газу до європейських країн, але вони переконалися, що Росія не є надійним постачальником.

Революція у видобуванні сланцевого газу у Сполучених Штатвх та розвиток альтернативних джерел енергетики довели до різкого спаду цін на викопне паливо, зокрема якщо йдеться про видобування нафти.

Однак, після приходу до влади, Трамп відмінив чимало рішень президента Обами.

У результаті вплив цих рішень на Росію виявився дуже некорисним: зменшення експорту, зменшення прибутків для держави, сповільнення економічного зростання і вище безробіття. Нижчі ціни на енергоресурси послабили спроби Росії погрожувати ембарго своїм сусідам, асигнувати кошти на закордонну допомогу і програми оборони.

Послабленню Росії, пише видання The Hill, сприяло рішення Трампа надати військову допомогу Україні та країнам Балтії, а також його тиск на асигнування більшої частики бюджетів країн НАТО на оборону.

Зменшення прибутків з продажу енергоресурсів і збільшення оборонних витрат країнами НАТО поставило Росію у складне становище.

Отже, що із звинуваченням у ймовірній таємній змові (якщо вона була) між Трампом і Путіним? Одним із пояснень могло б бути те, що Трамп розірвав змову і що колишня телевізійна зірка обдурила керівника Росії». Але такого не сталося. Який вихід із ситуації? Що не було змови, не було ніякої угоди. Президент Трамп продовжує республіканську традицію – підтримує енергетику і виступає проти Росії, читаємо у виданні The Hill.

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