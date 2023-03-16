Гуманітарний "пароль" для українців продовжено на рік. Наступний "дедлайн" – для дозволів TPS

У США діють декілька програм для українців, які потребують прихистку від війни.

Цього тижня Міністерство національної безпеки США оголосило про продовження ще на один рік дії тимчасового дозволу на перебування в США в рамках програми так званого гуманітарного "паролю" (humanitarian parole) для українців.

А от статус тимчасового захисту TPS (Temporary Protected Status) дійсний до 19 жовтня цього року.

Тож правозахисники, які працюють з українцями, виступають і за його продовження (ще на 18 місяців) - з огляду на перебіг війни та на сотні ситуацій, коли людям, котрі знайшли прихисток в США, наразі немає куди повертатися у свої зруйновані міста в Україні.

Так, за кілька днів до офіційного рішення про продовження дії гуманітарного "паролю" правниця з Чикаго (штат Іллінойс), адвокатка Світлана Угрин інформувала конгресменів у Вашингтоні про різні проблемні питання, з якими стикаються новоприбулі у зв'язку з війною українці до США. Зустрічі делегацій тривали у рамках Українських днів у Конгресі.

“Календарна пастка” квітня 2022 року

Світлана Угрин у коментарі Українській редакції Голосу Америки висловила міркування, що найскладнішою є ситуація з документами для людей, які потрапили у певну “календарну пастку”.

Йдеться про втікачів від війни, які заїхали на територію США у період з 11 по 25 квітня 2022 року через “пішохідні” кордони, в основному південні.

Тобто вони вже не могли податися на статус тимчасового прихистку TPS (бо не перебували в країні станом до 11 квітня включно), але ще і не могли отримати право на дозвіл перебування за програмою Uniting for Ukraine ( Єднання заради України , або U4U), тому що вона офіційно стартувала тільки з 25 квітня того року.

Проблема була ще й у тому, що право участі у U4U мали лише люди за межами США. А ті, хто вже перебував у країні, не мали юридичної підстави на участь у програмі.

Тож отримане рішення від Міністерства внутрішньої безпеки США допомогло “вирівняти у правах” українців. Воно стосується осіб, які отримали "пароль" між 24 лютого та 25 квітня 2022 року, - пояснює Світлана Угрин. За її словами, автоматично продовжується і дозвіл на роботу.

Окремого звернення для такого продовження не потрібно, рішення прийматиметься щодо кожної справи окремо, що займе у середньому 4 тижні. Про результат кожен зможе довідатися онлайн – буде зроблено автоматичне оновлення інформації у формі І-94. Для отримання підтвердження про продовження потрібно тільки роздрукувати свою І-94 форму із відповідного сайту, каже експертка.

Корисні контакти для тих, кому дозвіл не продовжать автоматично

“Якщо ваш "пароль" не буде продовжений, тобто інформація не оновиться станом на початок квітня - повідомте про це через електронну пошту TCCPMO@cbp.dhs.gov ”, - радить адвокатка Світлана Угрин.

Щодо продовження дії дозволу на роботу, то власникам документу прийде про це сповіщення (форма I-797C). Якщо не надходить – варто писати на мейл UkrainianEADExtensions@uscis.dhs.gov.

Ті, хто ще не подавалися на дозвіл на роботу, можуть зробити це безкоштовно – для українців державні збори скасовано (зокрема, і на заповнення відповідної форми І-765).

Світлана Угрин радить не забувати таку деталь, що документи надсилатимуться на поштові адреси, зазначені у записах імміграційної служби. “Тому, якщо ви переїхали - подайте форму AR-11 із новою адресою”, - нагадує правозахисниця.

Цікаво, що термін дії програми Uniting for Ukraine – 2 роки. Але це не означає її завершення у 2024-му, за 2 роки від офіційного початку, як часто припускали дописувачі українських груп у соцмережах.

Українці, з якими спілкувалася редакція, прилетівши за програмою до США у лютому цього року, отримали печатку з зазначеною датою перебування до 2025-го.

Щоправда, як свідчать опитані журналістами учасники програми, зараз заявки на U4U розглядають триваліше у часі, аніж це було у перший рік з часу вторгнення Росії (замість 24 годин - від 6 до 8 тижнів).

“Мексиканський шлях” і депортаційний процес замість гуманітарного "паролю"

Як писав Голос Америки, чимало українців потрапили до США з Мексики. Утім, були й ті, хто їхав через північний кордон країни.

Із початком дії програми U4U “Мексиканський шлях” фактично утрачає сенс, каже правниця. Тепер він не є запорукою отримання “гуманітарного паролю”. Як зауважила з досвіду власної правозахисної діяльності Світлана Угрин, щодо прибулих через Мексику українців можуть відкрити “депортаційну справу”, як це й практикувалося до початку війни. Це дає шанс відповідачам з'явитися у призначений час в суді та пояснити чому їх, на їхню думку, не можна депортувати до країни походження. Далі рішення за суддею.

Здебільшого у таких випадках відповідачі просять у суді про надання притулку. Водночас, депортаційна справа могла закритися ще до слухання у суді, бо людина, наприклад, отримала статус TPS.

У судах США справ від шукачів притулку-росіян більше, ніж від українців

Як свідчить офіційна судова статистика , наразі на розгляд очікують понад 2 млн справ про депортацію та надання притулку.

Щодо національності фігурантів справ, то лідирують Гондурас, Гватемала і Мексика.

А кількість росіян перевищує кількість українців - 38927 і 4666 відповідно (на момент публікації статті).

Уряд США застосовує гуманітарний "пароль", щоб надати дозвіл перебування у країні іноземцям, які потребують тимчасового прихистку у екстрених випадках через невідкладну гуманітарну ситуацію. Зазвичай йдеться про обмежений проміжок часу. За інформацію АР , гуманітарний "пароль" упродовж останніх років Штати використовувався як швидке рішення для подолання наслідків багатьох світових криз на тлі відновлення системи роботи з біженцями, що “була демонтована попередньою адміністрацією”, пише видання.

Наразі у багатьох груп людей, включаючи десятки тисяч афганців, термін дії “паролю”. спливає у найближчі місяці. Це викликало сильне занепокоєння у тисяч людей, які втекли від війни на батьківщині й не знають, чи зможуть залишатися у США, коли термін дії цього тимчасового дозволу закінчиться.

Невизначеність також може бути проблемою для американських компаній, які наймають на роботу власників “паролю”, - нагадує АР.

Як отримати дозвіл на багаторазовий перетин кордону зі Штатів власникам тимчасових дозволів про притулок

Імміграційна адвокатка, почесна консулка України у Філадельфії Ірина Мазур розповідає, що дуже часто отримує запитання від українців, які приїхали за програмою Uniting for Ukraine, про можливість поїздок у разі потреби за межі Штатів. Адвокатка нагадує, що саме ця програма - не для того, щоб люди мали змогу подорожувати і повертатися, як це можна було робити власникам гостьових віз.

“Це унікальна програма, яка була спеціально розроблена власне для українців, щоб вони могли знайти прихисток від ситуації, що склалася з їх домівками”, - розповіла Ірина Мазур у відеоефірі на своїй сторінці у Facebook.

Адвокатка також зауважила, що у разі виїзду зі США людина одразу втрачає право на користування цією програмою.

А щоб його не втратити, слід заздалегідь подати спеціальну форму (І-131) на категорію advanced parole. “Якщо немає екстрених причин для поїздки, то потрібно зазначити, що ви просите право багаторазового виїзду. Але пам'ятайте, що документи розглядаються досить довго (це може тривати й 8 місяців), оскільки міграційна служба надзвичайно перевантажена кількістю запитів на надання такого "паролю”, - каже Мазур.

Водночас вона додає: “Якщо у вас є надзвичайні обставини, що потребують термінового виїзду, існує спеціальна процедура, коли спочатку мають погодити ваш запит про прискорений розгляд документів, а потім через [спеціальну] процедуру у місцевому імміграційному офісі можна отримати emergency advanced parole. Але оскільки він наданий через надзвичайні обставини, то буде одноразовим. Тобто ви платите суттєвий міграційний збір, але за право одноразового виїзду та повернення у Сполучені Штати”.

Крім того, Ірина Мазур радить пам'ятати, що американське міграційне право має свої особливості. І навіть сплата збору та отримання дозволу не є абсолютною гарантією того, що людина зможе повернутися до США. Надзвичайно широкі повноваження мають прикордонники, і саме від них залежатиме остаточне рішення під час кожної спроби перетину кордону.

Понад 118 000 українців за програмою U4U і 19 000 дозволів TPS

Голос Америки також отримав актуальні цифри статистики від Анни Сміт, виконавчої директорки неприбуткової організації Ukraine Immigration Task Force , що працює для українців в США, надаючи інформацію та роз’яснення щодо американського імміграційного законодавства. “Наші юристи регулярно спілкуються з державними органами, щоб бути в курсі усіх подробиць імміграційних програм для українців”, - каже Анна Сміт. Адвокатка працює pro bono (добровільно і безкоштовно) у Вашингтоні, округ Колумбія, і як волонтерка надає безоплатну адвокатську допомогу у Службі імміграційних юридичних служб католицьких благодійних організацій архідієцезії Вашингтона.

З Голосом Америки Анна Сміт поділилася інформацією, отриманою нею з урядових джерел.

Так, приблизно 23 000 українцям було умовно-достроково дозволено перебування у Сполучених Штатах на американо-мексиканському кордоні з лютого по квітень 2022 року.

Понад 118 000 українців приїхали до США за програмою Uniting for Ukraine.

Минулого тижня було видано ще 33 000 дозволів (до того загальна кількість виданих дозволів на поїздки становила 151 000).

Загалом було подано понад 220 000 заявок на спонсорство.

Щодо українців було схвалено загалом понад 19 000 заявок на отримання TPS. Такі дані озвучила Сміт.