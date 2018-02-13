Законодавці США проти скорочення витрат на іноземну допомогу, пропонованого Трампом

Ініціативу президента Трампа не підтримують навіть деякі його однопартійці





Пропозиція президента США Дональда Трампа скоротити фінансування дипломатичного відомства та іноземної допомоги викликало негайне обурення в Конгресі.



Проти цього висловилися демократи, а також деякі республіканські законодавці, розцінивши в ініціативі президента скорочення витрат на «м'яку силу», яка, на їхню думку, має велике значення в умовах глобальних загроз.



Голова комітету Палати представників з закордонних справ республіканець Ед Ройс припустив, що члени його партії і демократи об'єднаються для боротьби зі такими пропонованими скороченнями.



Адміністрація попросила для Державного департаменту і Агентства з міжнародного розвитку 37,8 мільярда доларів, що приблизно на третину менше їх витрат в 2017 році.



«Потужна двопартійна коаліція в Конгресі одного разу вже зупинила серйозні скорочення бюджету Держдепартаменту і Агентства з міжнародного розвитку, які підірвали б нашу національну безпеку. В цьому році ми знову вдамося до заходів», - йдеться в заяві Ройса.



Трамп пропонував багатомільярдні скорочення в минулому році, що викликало серйозні заперечення з боку демократів і багатьох республіканців у Конгресі, які заявили, що витрати на міжнародні відносини і розвиток, так звану «м'яку силу», є важливим компонентом національної безпеки США.



Значна частина запропонованих скорочень була відкинута Конгресом при ухваленні всеосяжного закону про бюджет на фінансовий рік, який завершився 30 вересня 2017 року.



«Завдяки дипломатії Америка залишається сильною, а наші війська не включаються в бойові дії, - сказав Ройс. - Наша країна стикається з реальними загрозами з боку Північної Кореї, Ірану та терористів у всьому світі».



Сенатор Патрік Лігі, провідний демократ у Комітеті Сенату з асигнувань, назвав запропоновані Трампом скорочення витрат на іноземну допомогу та Держдепартамент «спрощеними» і «довільними».

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