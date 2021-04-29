Вибухи у Чехії та Болгарії називають спрямованими проти України

Прокуратура Болгарії та незалежні джерела заявляють про зв’язок вибухів на болгарських складах боєприпасів 2015 року з вибухами складів у Чехії 2014 року і про спрямованість проти України тих інцидентів, які названі підозрюваними актами саботажу російських агентів.

Метою дій громадян Росії було зупинити постачання Грузії та Україні.

Болгарська прокуратура 28 квітня заявила, що має підстави підозрювати шістьох громадян Росії, які були в Болгарії в час вибухів на складах, а також в час спроби отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Ґебрева.

«Зібрані на цей час докази з великим ступенем достовірності вказують на висновок, що метою дій громадян Росії було зупинити постачання Грузії та Україні», - сказала речниця прокуратури в Софії Сійка Мілева.

Вона повідомила, що болгарське слідство співпрацює з чеськими колегами, які розслідували вибухи в Чехії на складі, де зберігалися вантажі компанії EMCO Еміліана Ґебрева.

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Організація Bellingcat, що об’єднує незалежних розслідувачів та журналістів, заявила, що підозри Чехії та Болгарії про причетність російських спецслужб до актів саботажу, підтверджують їхні раніші висновки про діяльність ГРУ (Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії).

В опублікованих висновках Bellingcat стверджується, що підрозділ ГРУ, «відомий як військова частина 29155, здійснює таємні операції за кордоном».

«Дані проаналізовані Bellingcat свідчать на користь гіпотези, що вибухи 2014 року в Чехії були елементом більш тривалої операції ГРУ, покликаної перекрити постачання в Україну зброї та амуніції необхідної для оборони від російських військ та контрольованих Росією бойовиків на сході країни», - йдеться у статті.

Організація, яка для розслідувань використовує дані з відкритих джерел, такі як інформацію про квитки пасажирів, паспортні дані про перетин кордонів, телефонні дзвінки, фотографії та відео в інтернеті, вказує, що «цю версію підтверджує присутність одних і тих же агентів у Чехії та Болгарії, часова близькість операцій у тих двох країнах, а також, що ті операції стосуються компанії EMCO, яка відігравала важливу роль в оборонні стратегії України 2014-2015 р.»

Bellingcat наводить довгий список інших подій у Європі, з якими пов’язують російських агентів: «Раніше, крім отруєнь в Болгарії, ми встановили їх причетність до анексії Криму (2014 р.), спроби дестабілізації Молдови (2014 р.), невдалої спроби перевороту в Чорногорії (2016 р.), до стеження, пов’язаного з антидопінговим агентством WADA в Швейцарії (2016-2017 р.), до можливих операцій задля дестабілізації Іспанії під час референдуму про незалежність Каталонії (2017 р.), і до спроби вбивства колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері у Великобританії (2018 р.)», - стверджує Bellingcat.

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