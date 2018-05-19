Можливі наслідки скасування ядерної угоди з Іраном європейськими країнами

Якщо європейські країни, які у 2015 році підписали з Іраном угоду про обмеження його ядерної програми, вирішать вийти з неї, тоді Іран може відновити збагачення урану до 20%. Про це заявив голова Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салегі, який взяв участь конференції у Відні на тему «Іран після угоди: надії і занепокоєння». Сполучені Штати вже раніше вирішили вийти з цієї угоди.

«Якщо друга сторона дотримується взятих на себе зобов’язань, ми також будемо дотримуватись своїх зобов’язань. Наша політика тепер полягає на тому, щоб чекати і дивитися протягом наступних кількох тижнів... Є всілякі можливості. Ми можемо… розпочати збагачення урану до 20%», сказав Алі Акбар Салегі в розмові з журналістами.

Тимчасом міністр нафтопромисловості Ірану Біджан Зангане заявив в суботу, що рішення президента Трампа вийти з багатосторонньої ядерної угоди не матиме впливу на експорт іранської нафти, якщо Європейський Союз зможе зберегти угоду.

«Кожне нове рішення ОПЕК вимагає одностайності… Я переконаний, що допомога з боку Європейського Союзу допомагає нам, кількість експорту нафти не зміниться», сказав міністр у розмові з репортерами після зустрічі з головою енергетичного сектора ЄС Міґелем Аріасом Канете.

Після рішення президента Трампа від восьмого травня Міністерство фінансів США заявило, що Вашингтон знову накладе широкомасштабні санкції, пов’язані з Іраном (…) включно із санкціями, скерованими проти іранського нафтового сектора і ділових зв’язків з його центральним банком.

Проте Європейський Союз хоче зберегти ядерну угоду з 2015 року, яка запропонувала Ісламській республіці пом’якшення економічних санкцій в заміну на обмеження його ядерної програми. Європа вважає угоду важливим елементом міжнародної безпеки.

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