МАГАТЕ: Іран виконує всі вимоги щодо міжнародної ядерної програми

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило в четвер, що Іран дотримується вимог щодо ядерної програми, встановлених міжнародною угодою від 2015 року. Це перша оцінка з часу, коли президент Трамп вирішив, що США виходять з угоди.

МАГАТЕ заявило, що Тегеран дотримується лімітів щодо рівня збагачення урану, кількості збагаченого урану та інших обмежень.

Однак Агентство ООН висловило докір Ірану за обмеження «додаткового доступу» для інспекторів.

Така оцінка надійшла в час, коли Сполучені Штати наклали нові санкції на Іран, щоб змусити його повернутися за стіл перерговорів для встановлення нових умов ядерної угоди, а також обмеження випробувань балістичних ракет і припинення військового втручання на Близькому Сході.

Сполучені Штати кажуть, що в найближчих місяцях вони відновлять санкції, які вони та інші країни скасували, коли Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму. Санкції завдали удару іранській економіці. Проте п’ять інших країн-підписантів іранської ядерної угоди – Великобританія, Франція, Німеччина, Китай і Росія – заявили, що вони і далі підтримуватимуть угоду.

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