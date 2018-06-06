Іран повторив свою позицію щодо міжнародної угоди та інспекцій ядерних об’єктів

Іран доти повніше не співпрацюватиме з інспекторами МАГАТЕ, доки не буде врегульоване протстояння з приводу міжнародної ядерної угоди. Проте одна із країн-підписантів попередила Тегеран, щоб він не готувався до збільшення кількості збагаченого урану, пише Reuters.

Європейські країни докладають зусиль, що зберегти угоду, яку вони підписали у 2015 році. Минулого місяця президент Трамп повідомив, що США виходять з угоди і заявив про віновлення жорстких санкцій проти Ірану.

Міністри закордонних справ та фінансів Франції, Великобританії і Німеччини у листі на адресу американських офіційних осіб підкреслили свою відданість дотриманню умов угоди і закликали Вашингтон не піддавати санкціям ті європейські фірми, які ведуть діяльність в Ірані.

З часу повідомлення про вихід Вашингтона з ядерної угоди Тегеран надсилає неоднозначні сигнали про те, чи він вірить, що решта країн-підписантів можуть зберегти угоду. Серед підписантів є також Китай і Росія.

Верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив у понеділок, що він доручив збільшити кількість збагачуваного урану, якщо угода провалиться.

В середу в Парижі міністр закордонних справ Ів Ле Дріан заявив радіо Europe 1, що хоча ініціатива залишається в рамках ядерної угоди, небажано і ризиковно наближатися до «червоної лінії».

Підкреслюючи, що терпеливість Тегерана з європейськими зусиллями не безмежна, посланник Ірану до МАГАТЕ Реза Наджафі сказав, що дає трьом європейським країнам кілька тижнів часу, повідомляє Reuters.

Він також відкинув заклики МАГАТЕ піти на додаткові поступки у співпраці з інспекторами, кажучи журналістам, що хоча протистояння з приводу угоди продовжується, «ніхто не повинен розраховувати на те, що Іран добровільно запровадить додаткові заходи».

Однак він додав, що це не означає, що Іран відразу відновить діяльність всупереч угоді, сказав іранський службовець Наджафі, додаючи, що це лише підготовчі заходи.

МАГАТЕ заявило, що Тегеран запроваджує свої зобов’язання, але також закликало до «активної співпраці» щодо надання доступу для інспекцій без попередження.

Дипломати, які мають справу з МАГАТЕ, кажуть в другій половині квітня група експертів отримала негайний доступ місць інспекції.

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