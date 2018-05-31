США запровадили нові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США вдається до заходів, щоб змусити іранський режим нести відповідальність за порушення прав людини





Адміністрація Трампа запровадила нові санкції щодо трьох іранських організацій і шести громадян Ірану, які, за даними американської сторони, скоїли серйозні порушення прав людини, діючи від імені влади Тегерана.



Під санкції потрапили три організації: проурядова група «Ансар-е Хезболла», в'язниця «Евін» в Тегерані і підтримувана урядом компанія розробників мобільних додатків Hanista Programming Group. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США також запровадило санкції проти трьох лідерів «Ансар-е Хезболли», двох урядовців, відповідальних за цензуру, і директора іранського державного мовлення IRIB.



У заяві американської сторони наводяться слова міністра фінансів США - Стівена Мнучина. Він зазначає, що влада Ірану тратить національні ресурси, які належать іранському народу, і використовує їх для придушення свободи слова і фінансування «масивного і дорогого цензурного апарату».



«Ті, хто виступає проти безгосподарності і корупції режиму, піддаються жорстокому поводженню в іранських в'язницях, - йдеться в заяві Мнучина, - Америка стоїть разом з народом Ірану, а Міністерство фінансів вживає заходів, щоб змусити іранський режим нести відповідальність за триваючі порушення прав людини, цензуру і інші ганебні дії, які він робить проти своїх власних громадян».



Виступаючи 21-го травня, держсекретар США Майк Помпео заявив, що адміністрація Трампа планує запровадити стосовно Ірану «найпотужніші санкції в історії», якщо Тегеран не прийме 12 вимог Вашингтона, спрямованих на ліквідацію іранської військової ядерної програми і на припинення агресивної гегемоністської регіональної політики.



Тегеран, у свою чергу, заперечує розробку ним ядерної зброї. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висміяв американську політику економічного і політичного тиску на Іран як приречену на невдачу.

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