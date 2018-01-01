За повідомленням іранського телебачнення, в результаті протестів уже загинуло10 людей

Іранське державне телебачення повідомило, що під час антиурядових протестів, які спалахнули по всій країні, загинуло 10 людей. У повідомленні не подано додаткових подробиць щодо подій.

У понеділок вранці інформаційне агентство ILNA, посилаючись на іранського законодавця, повідомило, що протягом ночі в південно-західному місті Ізе від пострілів з вогнепальної зброї загинули дві особи, але не відомо, хто за це відповідальний.

Нинішні заворушення розпочалися з відносно невеликого протесту в четвер у другому за величиною іранському місті Мешхад і головної бази опонентів поміркованого президента Гассана Роугані, після чого вони поширились на інші частини країни.

Адміністрація президента Трампа заявила, що вона «дуже занепокоєна» з приводу блокування урядом доступу іранців до соціальних мереж, щоб таким чином придушити протести.

Іранські органи влади блокують доступ до популярних соціальних мереж Telegram та Instagram. Державні засоби масової інформації повідомляють, що ці кроки мають на меті втримання миру. Іранці розпочали користуватися цими додатками для повідомлення про вуличні протести.

Це найбільші вияви громадського незадоволення релігійними лідерами Ірану з часу протестів у 2009 році з приводу спірних результатів президентських виборів.

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