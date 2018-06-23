Нафта дорожчає на тлі повідомлень про домовленості на саміті ОПЕК

Нафта почала активно рости в ціні після того, як у Відні на зустрічі міністрів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) члени картелю і їх союзники домовилися збільшити видобуток «чорного золота» на 1 мільйон барелів на добу з 1 липня поточного року.

По суті, як зазначає агентство Reuters, учасники угоди домовилися дотримуватися 100% виконання квот, але із розумінням, що деякі країни поки що не зможуть відновити рівень видобутку нафти. Так, вони хочуть компенсувати скорочені обсяги видобутку нафти Венесуелою, але для цього ще знадобиться її згоду.

Напередодні в ЗМІ з’явилися повідомлення, що зустріч триватиме довше ніж звичайно, оскільки серед партнерів немає консенсусу щодо коригування видобутку. Проти виступили Іран, Ірак і Венесуела. Напередодні, на засіданні моніторингового комітету, Ірак і Венесуела утрималися від підтримки такого рішення, а Іран залишив засідання.

Союзники ОПЕК повинні офіційно підтвердити свою згоду зі збільшенням квот на видобуток в суботу, коли приєднаються до засідання у Відні.

При цьому, за даними агентства Bloomberg, в суботу може бути створена постійно діюча структура з 24 країн, що беруть участь в угоді про обмеження нафтовидобутку. Її лідерами стануть Росія і Саудівська Аравія, заявили агентству Bloomberg джерела, знайомі з ходом переговорів.

За їх словами, принцип управління нової організації може відрізнятися від правил ОПЕК: голоси більших виробників нафти отримають більшу вагу при ухваленні рішень, що стосуються інших країн. Зараз в ОПЕК рішення організації повинні прийматися одноголосно.

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