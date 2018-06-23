У результаті рейду ВПС Іраку загинуло 45 бойовиків Ісламської держави

За повідомленням командування збройних сил Іраку, в результаті повітряного удару на східний регіон Сирії загинуло 45 бойовиків терористичного угруповання Ісламська держава.

Об’єднане командування Іраку повідомило, що в п’ятницю літаки F-16 здійснили рейд на три будинки в містечку Гаджин, де проходили наради лідерів Ісламської держави.

Серед убитих був заступник так званого міністра війни бойовиків, один із його «емірів із зв’язків з пресою», особистий кур’єр лідера і начальник поліції.

Від минулого року іракські збройні сили провели кілька повітряних рейдів на позиції бойовиків Ісламської держави. Удари проведено після схвалення з боку сирійського уряду і очоленої США коаліції.

Прем’єр-мінінстр Іраку Гайдер аль-Абаді заявив, що сили Ісламської держави були розгромлені в тому регіоні, але що угруповання і далі веде активну діяльність у невеликих районах уздовж іраксько-сирійського кордону.

Ісламська держава розпочала застосовувати партизанську тактику з часу, коли відмовилась від контролю великої частини території і створення самодостатнього халіфату уздовж кордону між обома країнами.

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