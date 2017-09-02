В Атлантичному океані народжується чергова стихія – ураган «Ірма»

У той час, як мешканці південних штатів Техас і Луїзіана борються з наслідками нищівного урагану «Гарві», у водах Атлантичного океану сили набирає нове стихійне лихо – ураган «Ірма». У цей час «Ірма» – ураган ще другої категорії з вітрами швидкістю до 110 миль на годину (прибвлизно 180 кілометрів на годину). Як передбачає Національна метеорологічна служба, наступного тижня ураган підійде до узбережжя.

Проте експерти кажуть, що надто рано висловлювати передбачення щодо того, який вплив ураган мати на континентальну частину Сполучених Штатів.

Національний центр дослідження ураганів уже попередив, що в районі проходження ураганів кожна особа повинна мати опрацьований план дій, а тепер саме наближається пік ураганного сезону.

Сенатор-республіканець зі штату Флорида Марко Рубіо повідомив на сторінці Twitter, що люди повинні готуватися на прихід урагану та що його штат може опинитися на шляху нового стихійного лиха.

Хоча «Ірма» ще далеко від узбережжя США, вже час готуватися на найгірше.

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