Донька Трампа рекламує власний бренд у робочий час? - The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal проаналізувало наряди доньки президента США Дональда Трампа, Іванки і дійшло висновку, що в період з березня по жовтень цього року значний відсоток предметів одягу радниці президента США становили речі її власного, однойменного бренду - Ivanka Trump.

Уникнути потенційного конфлікту інтересів можна лише, якщо Іванка Трамп взагалі відмовиться від одягу та аксесуарів власної компанії, або ж продасть бізнес - пише видання.

Перші леді та доньки лідерів США можуть потенційно заробити мільйони доларів для компаній-виробників одягу та аксесуарів, якщо носитимуть речі певних брендів

Журналісти The Wall Street Journal проаналізували ті вбрання та аксесуари, які сама Іванка задокументувала у власних дописах у соціальних мережах Twitter, Facebook та Instagram, а фешн сайт Star Style допоміг медійникам ідентифікувати виробників одягу та аксесуарів.

Загалом 68% усіх убрань Іванки на її власних світлинах із соцмереж містили речі з її власного бренду. Видання проаналізувало 68 убрань та знайшло у 46 з них речі бренду Ivanka Trump.

"Перші леді та доньки лідерів США можуть потенційно заробити мільйони доларів для компаній виробників одягу та аксесуарів, якщо носитимуть речі певних брендів. Дослідження вбрань Мішель Обами протягом її першого року у Білому Домі, проведене професором фінансів Університету Нью-Йорка Девідом Єрмаком, встановило, що вартість акцій фешн компаній та торговельних мереж зростали після того, як Мішель публічно з'являлась з певною річчю. Різниця у тому, що один із брендів, які Іванка Трамп може популяризувати таким чином, належить її власній компанії".

Матеріал відзначає, що ситуація із Іванкою є унікальною і попереджає, що на думку експертів з питань етики, повністю уникнути потенційного конфлікту інтересів можна лише, якщо Іванка Трамп взагалі відмовиться від одягу та аксесуарів власної компанії, або ж продасть бізнес.

Іванка Трамп наказала не використовувати її образ у рекламі товарів власної компанії

Як відзначає видання, заради мінімізації конфлікту між обов'язками радника у Білому домі та власними фінансовими інтересами, 36-річна Іванка вже передала свою компанію IT Collection LLC до трасту, яким керують члени її родини. Пані Трамп отримує певну фінансову інформацію та частину прибутку, але заявляє, що не керує бізнесом.

Також відзначається, що Іванка Трамп наказала не використовувати її образ у рекламі товарів власної компанії. Вона також відділила власні профілі у соціальних мережах від облікових записів власної компанії.

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