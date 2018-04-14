Маккейн закликав Трампа представити повномасштабну стратегію США щодо Сирії

У Конгресі не всі законодавці підтримують рішення Трампа про військові акції проти Сирії, піддаючи його критиці за те, що він не отримав віж них схвалення таких дій





Сенатор-республіканець Джон Маккейн підтримав рішення президента Трампа про проведення військової акції проти Сирії, попередивши, одначе, що для мирного вирішення конфлікту в регіоні адміністрація повинна розробити «повномасштабну стратегію».



«Я вітаю рішення президента про проведення військової операції проти режиму Асада через застосування ним хімічної зброї, і підтримую демонстрацію того, що (подібна акція) повториться, якщо продовжаться такі атаки», - йдеться в заяві сенатора, яку він помістив у Twitter.



При цьому Джон Маккейн попередив, що адміністрація повинна розробити «повномасштабну стратегію» щодо «Сирії і регіону в цілому».



«Президент повинен визначити наші цілі не тільки по відношенню до «Ісламської держави», але і по відношенню до конфлікту, що триває в Сирії, а також того, щоб зменшити вплив Росії і Ірану в регіоні, - йдеться в заяві. - Авіаудари, не пов'язані із загальною стратегією, можуть бути необхідні, але вони не допоможуть досягти цілей, які ставлять перед собою США на Близькому Сході».



Пинаймні один член Республіканської партії в Конгресі США - Томас Массі, який представляє штат Кентуккі, підтримав демократів на Капітолійському пагорбі, що заявили, що президент Трамп повинен був отримати схвалення Палати представників до того, як він віддав розпорядження про проведення військової акції проти Сирії.

«Я не читав Конституції Франції чи Британії, але я читав нашу, і там ніде не написано, що у президента є право завдавати удару по Сирії», - написав Массі у Twitter.



На думку лідера демократичної меншості в Конгресі Ненсі Пелосі, «одна ніч ракетних ударів» не вирішить всіх проблем в Сирії.

«Президент повинен звернутися до Конгресу і отримати схвалення на використання військової сили, запропонувавши повномасштабну стратегію, що включає ясні цілі, яка гарантує безпеку нашим збройним силам і може запобігти жертвам серед мирного населення», - йдеться в заяві законодавця.



Член комітету з міжнародних справ, сенатор-демократ Тім Кейн назвав рішення президента про проведення військової операції «незаконним» через те, що Дональд Трамп не отримав дозволу Конгресу. Він також звинуватив президента США в «відкритті нового військового фронту». «У той час, коли всебічна стратегія (щодо Сирії) відсутня - це нерозсудливо», - заявив сенатор.



Голова демократів в Сенаті США демократ Чак Шумер заявив, що головною метою адміністрації тепер є розробка конкретних дій, які не дозволять втягнути Сполучені Штати в нову війну.

«Точні і обмежені дії, які дозволять покарати і, сподіваємося, стримувати Асада від повторення (хімічної атаки) доречні, але адміністрація повинна проявити обережність і не втягнути нас у велику і більш гарячу війну в Сирії», - написав сенатор у своєму Twitter.

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