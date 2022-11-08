Американська влада намагається посилити довіру до виборів. Проміжні вибори покажуть, чи зусиль було достатньо

Виборці США та представники служби безпеки на виборах готуються до потенційних збоїв, втручання та навіть насильства, які можуть супроводжувати голосування мільйонів американців на проміжних виборах до Конгресу у вівторок 8 листопада.

За нещодавнім опитуванням Economist/YouGov, трохи більше половини американців (51%) вважають, що насильство на виборчих дільницях певною мірою можливе або дуже вірогідне.Опитування за участі 1500 дорослих у період з 29 жовтня по 1 листопада, показало, що стільки ж (51%) вважають, що іноземні країни будуть втручатися. Окреме опитування YouGov у липні показало, що 32% опитаних майже не довіряють результатам проміжних виборів.

«Я б сказав, що мене турбує система, — сказав Голосу Америки виборець з Аризони на ім’я Фред, який відмовився назвати своє прізвище. - Хто скаже, що вони правильно порахували всі голоси?»

Незважаючи на такий скептицизм, представники виборчої комісії США незмінно повторюють, що голоси будуть захищені.

«Американці повинні йти до виборчої урни з упевненістю», – сказала Джен Істерлі, директорка Агентства з кібербезпеки та безпеки виборів (CISA), на форумі з кібербезпеки минулого місяця.

«Було виконано неймовірний обсяг роботи по всіх напрямках, щоб гарантувати безпеку нашої виборчої інфраструктури», – сказала вона, це повідомлення згодом було підтримано представниками внутрішньої безпеки та Білим домом.

Проте офіційні посадовці США також визнають, що загрози виборам у вівторок є серйозними та ставляться до них з належною обережністю.

Насильство очікують швидше від «самотніх вовків», ніж організоване

Представники внутрішньої безпеки країни почали бити на сполох щодо можливого насильства, пов’язаного з виборами, ще в лютому. Вони повторили це попередження в оновленому бюлетені Національної консультативної системи з питань тероризму (NTAS) у червні.

«За нашими оцінками, заклики до насильства з боку внутрішніх насильницьких екстремістських сил, спрямовані проти демократичних інституцій, політичних кандидатів, партійних офісів, виборчих подій і виборчих працівників, ймовірно, збільшаться», – йдеться в бюлетені.

Останні оцінки розвідки, виголошені офіційними особами США, застерігають, що найбільшу загрозу становлять так звані «самотні вовки» – розлючені або ображені особи, які вирішують діяти самостійно.

Ймовірною ціллю нападів можуть бути й інфраструктура, пов’язана з виборами, як-от виборчі дільниці та урни для голосування, і працівники виборчих дільниць, і навіть політичні кандидати та учасники мітингів.

Дезінформація, противладні настрої та втручання з-за кордону

Додаткове занепокоєння викликає частіше використання мови ворожнечі та войовничих образів у кампаніях з дезінформації в США, деякі з яких посилюються іншими країнами, такими як Росія.

«Спроби впливу… безпосередньо не заохочують людей до насильницьких дій, але, швидше за все, закладають основу та натякають на певні фізичні дії», – сказав Голосу Америки електронною поштою Брайан Лістон, старший аналітик із вивчення загроз фірми з кібербезпеки Recorded Future.

З червня 2021 року Федеральне бюро розслідувань отримало понад 1000 повідомлень про погрози працівникам виборчих органів, було здійснено щонайменше шести арештів.

Майже 60% зареєстрованих загроз надійшли із семи штатів – Аризони, Колорадо, Джорджії, Мічигану, Пенсильванії, Невади та Вісконсина. В усіх цих штатах або проходили перевірки чи перерахунки результатів голосування, або велись значні дебати щодо легітимності президентських виборів 2020 року.

Занепокоєння з приводу кампаній із дезінформації та операцій впливу постійно зростає напередодні проміжних виборів.

Офіційні особи та дослідники США вважають, посилаючись на зростання антиурядових і противладних настроїв у США, що більшість дезінформації походить зсередини країни.

Але вони попереджають, що численні супротивники США на міжнародній арені доклали спільних зусиль, щоб використати сумніви щодо самої виборчої системи.

Росія, Китай та Іран «скористаються наративами щодо доброчесності виборів у США», – сказав високопоставлений чиновник ФБР минулого місяця під час брифінгу для журналістів. «Ми це вже бачили, зокрема з досвіду Росії».

Фірма з кібербезпеки Recorded Future також попередила, що Росія та Китай відновили неактивні акаунти в соціальних мережах, щоб посилити сумніви та поглибити політичні розбіжності в США перед проміжними виборами.

У випадку з Росією кілька відроджених облікових записів були націлені на аудиторію на платформах соціальних мереж, таких як Gab і Gettr, які обслуговують консервативну аудиторію, повідомляє Recorded Future.

Компанія Recorded Future каже, що операції впливу Китаю, такі як кампанія, що почалася у вересні минулого року, охоплюють такі платформи, як Facebook, Instagram, YouTube, TikTok і Douyin, описані як китайськомовна версія TikTok.

«Багато з цих [дописів і коментарів], схоже, критикують як Республіканську, так і Демократичну партії та пропагують крайні погляди з обох сторін», – йдеться у звіті Recorded Future.

Китай постійно заперечує звинувачення про використання операцій з впливу для втручання у вибори в США.

Але в понеділок ключова наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, у супереч попереднім запереченням Кремля, визнав втручання у вибори: «Ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Обережно, акуратно, хірургічно і по-своєму, як ми вміємо».

Окреме дослідження попередило про ймовірні кампанії дезінформації, спрямовані на дискредитацію виробників систем голосування.

Спробам дезінформації намагається протистояти провідне федеральне агентство з безпеки виборів, CISA, яке проводило свою кампанію у соціальних мережах. Метою було спрямовувати виборців до тих, кому вони довіряють – посадових осіб штату та місцевих органів влади.

CISA також оновила свій веб-сайт боротьби з фейками, створений для розвінчування пов’язаної з виборами дезінформації та теорій змови.

Кіберзагрози є здебільшого на низькотехнологічному рівні

Незважаючи на побоювання, що супротивники, такі як Росія, Китай та Іран, можуть спробувати зірвати вибори за допомогою комбінації кіберзламів і програм-вимагачів, офіційні особи США висловили впевненість, що ризики невеликі.

«Немає достовірної чи конкретної інформації про спроби зірвати або скомпрометувати цю виборчу інфраструктуру», – заявила минулого тижня директорка CISA Джен Істерлі.

Інші представники CISA заявили, що починаючи з виборів у США 2020 року, агентство разом із державними та місцевими партнерами продовжувало розвивати заходи безпеки. Ці заходи включали покращення захисту виборчих систем, а також систем і баз даних, пов’язаних з виборами, наприклад тих, які відстежують зареєстрованих виборців.

Водночас кіберкомандування США наказувало своїм командам шукати потенційні атаки, але неодноразово заявляло, що не знаходить нових загроз.

Ці повідомлення узгоджуються з висновками багатьох фірм з кібербезпеки, які сказали, що більшість з того, що вони бачили, досі є «досить простим».

«Увага постійно зосереджується на посадових особах, які займаються виборами в штаті. Однак це є досить низькотехнологічний підхід, який фокусується на самому користувачі, фішингу та спробі змусити його здати свої облікові дані», – каже у розмові з Голосом Америки Пет Флінн, керівник програмної групи в компанії Trellix.

«Я не бачу жодних ознак того, що будь-яка технологія скомпрометована, або ми повинні втратити довіру до виборчої системи», – додав він.

Тим не менш, CISA попереджає, що хакери можуть спробувати зламати системи, які ускладнять голосування, можливо, намагаючись вивести з ладу електростанції або атакуючи веб-сайти місцевих органів влади за допомогою програми-вимагача.

Але Істерлі попередила, що те, що є проблеми, не означає, що відбувається напад.

«Будуть помилки. Будуть збої. Так буває на кожних виборах, – сказала вона. – Хтось забуде ключ від виборчої дільниці. Десь може прорвати водопровід… Це звичайні речі. Це не шкідництво».