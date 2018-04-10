Росія має можливість заглушувати американські безпілотники в Сирії

Офіційні особи кажуть, що Росія розпочала заглушувати деякі з безпілотників ще кілька тижнів тому, і висловили думку, що причиною того є те, що США планують вдатися до відплатних дій у відповідь наз хімічну атаку, в результаті якої в Сирії загинули десятки людей.

Одна з офіційних осіб заявила каналові телебачення NBS News, що заглушування, яке виводить з ладу сигнал, уже має вплив на американські військові операції.

Повідомлення про можливості росіян надійшло після ймовірної хімічної атаки в суботу в контрольованому повстанцями сирійському місті Дума, що в південно-західному районі країни. Як сирійський, так і російський уряди заперечили причетність до атаки.

Сполучені Штати вважають, що відповідальність за хімічну атаку несе Сирія, а президент Трамп у неділю на сторінці у Twitter вкзав на причетність президента Росії Володимира Путіна до підтримки сирійського президента Башара аль-Асада, який протягом восьмирічної громадянської війни отримує політичну й військову підтримку з боку Кремля.

«Багато вбитих, включно з жінками і дітьми, в результаті безглуздої хімічної атаки в Сирії, написав президент.

«Район, де стався злочин, оточений сирійською армією, отже зовсім недоступний із зовнішнього світу. Президент Путін, Росія та Іран відповідальні за підтримку Асада-тварини».

В понеділок президент Трамп заявив, що протягом 24-48 годин він вирішить, якою буде відповідь США на атаку.

«Це була огидня атака. Це жахливе», сказав Трамп репортерам у Білому домі. Тут ідеться про людяність, і цього не можна дозволити».

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