Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація повідомить «після факту», як вирішено відповісти на ймовірну хімічну атаку в передмісті сирійської столиці Дамаска.

«Це буде реакція, і це буде рішуча реакція», сказав Трамп перед зустріччю високопоставлених лідерів у понеділок ввечері.

Він підкреслив силу Сполучених Штатів для припинення злочинів, таких як атака в суботу в контрольованому повстанцями анклаві Східна Гута, де загинуло щонайменше 40 людей.

«У нас багато військових можливостей», сказав президент без подання подробиць. Торік він доручив провести повітряні удари проти сирійського аеродрому, з якого здійснено хімічну атаку.

Трамп також піддав критиці колишнього президента Барака Обаму за те, що він заздалегідь оприлюднював плановані військові дії.

Сирія заперечила застосування хімічної зброї протягом конфлікту, який розпочався у 2011 році, включно з найновішою хімічною атакою. Росія заявила, що немає доказів, що це Сирія здійснила цю атаку.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у вівторок, що Сполучені Штати зайняли неконструктивну позицію і відмовляються погодитись з реальністю.

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