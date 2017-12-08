Реакція на рішення Трампа щодо Єрусалима назагал негативна

У п’ятницю у Віфлеємі ізраїльська поліція застосувала сльозогінний газ проти палестинських протестувальників, які продовжують так званий «день люті».

Після того, як президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, і Сполучені Штати планують перенести туди своє посольство з Тель-Авіва, ізраїльська поліція надіслала до міста додаткові сили безпеки.

У минулому Ізраїль накладав обмеження щодо осіб, які могли відвідувати район Храмової гори, де часто ставалися спалахи насильства під час збільшення напруження. Представник ізраїльської поліції Майкі Розенфельд заявив: «Ми не маємо повідомлень, що будуть заворушення на горі, тому немає жодних вікових обмежень щодо відвідувачів (молільників). Якщо будуть заворушення, ми негайно зареагуємо.

Храмова гора – найбільш священне місце для юдеїв і третє за значенням для мусульман.

У п’ятницю в країнах Близького Сходу і в країнах з більшістю мусульманського населення відбуваються протести проти рішення президента Трампа.

Тисячі людей прийшли до будинку посольства США в столиці Малайзії Куала-Лумпурі. Деякі демонстранти вигукували «Руки геть від Єрусалима» і «Геть з президентом Трампом».

В Індонезії, країні, в якій проживає найбільше у світі мусульман, сотні протестувальників зібралися перед посольством США в Джакарті. Вони вигукували «Трамп божевільний», «Смерть Трампу» і «Смерть Америці».

Тимчасом Міністерство закордонних справ у заяві, яка здивувала ізраїльтян, заявило, що воно розглядає Східний Єрусалим як столицю майбутньої Палестинської держави. Водночас, у цьому ж контексті, додано, що росіяни розглядатимуть Західний Єрусалим як столицю Ізраїлю.

Згідно з американськими посадовцями, державний секретар Рекс Тіллерсон і міністр оборони Джим Маттіс висловили занепокоєння з приводу рішення президента Трампа.

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