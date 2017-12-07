Гамас закликає палестинців до протестів проти рішення США щодо Єрусалима

Ісламістське угруповання Гамас закликало палестинців розпочати нове повстання проти Ізраїлю у відповідь на рішення президента Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Тимчасом Ізраїль нарощує кількість своїх військ на окупованому Західному Берерзі, розгортаючи кілька нових батальйонів у рамках «заходів на випадок можливого розвитку подій». Проте, як повідомляє агентство Reuters, протести поки що нечисленні й переважно ненасильницькі.

Палестинці однак зібралися в двох місцях біля паркану на кордоні з сектором Газа, жбурляючи камені в солдатів і вигукуючи «Смерть Америці» і «Смерть дурному Трампу». Вони також підпалювали автомобільні шини.

У середу президент Трамп визнав Єрусалим столицею ізральської держави і обіцяв перенести туди американське посольство. Статус Єрусалима – важливого місця юдаїзму, християнства та ісламу – становить одну з найбільших перешкод для досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями.

Лідер угруповання Гамас Ісмаїл Ганіє закликав палестинців, мусульман і арабів влаштувати протести проти рішення Сполучених Штатів.

Помічник палестинського президента Махмуда Аббаса підкреслив, що вони повинні бути мирними.

Ізраїль вважає Єрусалим своєю вічною і неподільною столицею, тоді як палестинці хочуть, щоб його східна частина була столицею майбутньої палестинської держави.

Союзники США, включно з Францією і Великобританією, критично оцінили рішення президента Трампа. Папа римський закликав до пошанування дотеперішнього статусу міста. Занепокоєння висловили також Росія і Китай.

Координатор закордонної політики Європейського Союзу Федерика Моґеріні заявила: «Європейський Союз займає ясну і спільну позицію. Ми переконані, що єдина реалістична розв’язка конфлікту між Ізраїлем і Палестиною основана на ідеї про дві держави і Єрусалим як столиця їх обох».

Дипломатичні кола кажуть, що в понеділок, за всіма ознаками, відбудеться засідання Ради Безпеки для обміркування рішення Сполучених Штатів.

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