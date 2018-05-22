Європарламентар запитав Цукерберґа про "цифрового монстра, що руйнує демократії"

Засновник і виконавчий директор Facebook Марк Цукерберґ розпочав свою зустріч з європейськими парламентарями з заяв, подібних до тих, які він озвучував в своїх свідченнях перед Конгресом США минулого місяця, повідомляє CNN.

Виступаючи в Європарламенті, Цукерберґ вибачився за те, що платформу Facebook було використано щоб поширювати неправдиві новини та задля кампанії з дезінформації. "У 2016 році ми були занадто повільними у виявлянні втручання Росії у вибори в США" – наголосив він.

Цукерберґ говорив про необхідність компанії "ширше" дивитись на свої зобов’язання. Він також повторив намір забезпечити витрати на безпеку, навіть якщо це впливає на прибутковість компанії. "Безпека людей завжди буде важливішою за збільшення наших прибутків", - наголосив він.

"Ми недостатньо широко розглядали нашу відповідальність, - заявив Цукерберґ. - Це було помилкою. І я про це шкодую. Потрібен буде час, щоб напрацювати всі зміни, які нам потрібно буде запровадити. Але я хочу зробити це правильно. В тому числі, спрямовувати значні інвестиції, які необхідні для того, щоб люди були у безпеці.

А от запитання, які європарламентарі ставили Цукерберґу, подекуди, були навіть жорсткішими, ніж запитання американських законодавців. Декілька парламентарів запитували Цукерберґа чи являється Facebook монополістом, і один запитав, чи потрібно цю компанію розділити.

Вам потрібно себе запитати: як Вас запам'ятають - в якості одного з гігантів Інтернету, поряд зі Стівом Джобсом, я б сказав, з Біллом Гейтсом, які збагатили наш світ і суспільства? ... Або, з іншого боку, є той факт, що геній може створити цифрового монстра, який руйнує наші демократії та наші суспільства. Це питання, яке Ви маєте собі поставити

Гі Верхофштадт, голова альянсу лібералів та демократів Європи, наголосив на бажанні європейців, щоб Facebook сприйняв регулювання платформи. Він також цікавився, чи готова компанія «відкрити свою звітність», щоб побачити чи має вона монополію в соціальних медіа.

"Справді, гадаю, що ми маємо проблему", - заявив парламентар звертаючись до Цукерберґа.

"Вам потрібно себе запитати: як Вас запам'ятають - в якості одного з гігантів Інтернету, поряд зі Стівом Джобсом, я б сказав, з Біллом Гейтсом, які збагатили наш світ і суспільства? ... Або, з іншого боку, є той факт, що геній може створити цифрового монстра, який руйнує наші демократії та наші суспільства. Це питання, яке Ви маєте собі поставити", - сказав Верхофштадт.

Парламентарі питали Facebook про практику збору даних, податкову політику і чи може він гарантувати, що в найближчому майбутньому скандали з даними не повторяться.

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